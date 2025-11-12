Коррупция в энергетике: двое фигурантов дела во время задержания уничтожали доказательства, - СМИ

В частности, Игорь Миронюк под псевдонимом "Рокет" уничтожал документы, а Дмитрий Басов под псевдонимом "Тенор" разбил телефоны.

Двое участников высокоуровневой преступной организации, действовавшей в сфере энергетики, во время задержания детективами Национального антикоррупционного бюро(НАБУ) пытались уничтожать доказательства

Об этом сообщает "Зеркало недели" со ссылкой на информацию прокурора Специализированной антикоррупционной прокуратуры, озвученную во время заседания Высшего антикоррупционного суда.

Игорь Миронюк, который был советником Германа Галущенко в период занятия им должности министра энергетики, пытался уничтожать документы. В частности, Миронюк, который также известен под псевдонимом "Рокет", рвал документы, пытался их скрыть и выбрасывал их в окно. Вместе с документами за окно он бросил свой мобильный телефон.

Кроме того, Дмитрий Басов, исполнительный директор по физической защите и безопасности АО "НАЭК "Энергоатом", по данным следствия, в момент задержания разбил свои мобильные телефоны.

Коррупция в энергетике - что известно о скандале

Как сообщал УНИАН, руководитель подразделения детективов НАБУ Александр Абакумов рассказал, что НАБУ и САП проводят операцию под названием "Мидас", которая длилась 15 месяцев, и в рамках которой было выполнено более 70 обысков.

Участники преступной организации создали масштабную коррупционную схему влияния на стратегические государственные предприятия, в частности АО "НАЭК "Энергоатом".

В НАБУ обнародовали часть записей, которые касаются этого дела. На записях фигурируют люди обозначены такими прозвищами: "Карлсон", "Профессор", "Тенор" и "Рокет".

Позже стало известно, что в организации этой схемы фигурируют следующие лица: Тимур Миндич (псевдоним "Карлсон") - бизнесмен, Герман Галущенко (псевдоним "Профессор") - министр юстиции и экс-министр энергетики; Дмитрий Басов ("Тенор") - исполнительный директор по физической защите и безопасности АО "НАЭК "Энергоатом"; Игорь Миронюк ("Рокет") - был советником Галущенко, когда тот занимал должность министра энергетики.

По данным следствия, преступная организация систематически получала неправомерную выгоду от контрагентов "Энергоатома" в размере от 10% до 15% от стоимости контрактов.

