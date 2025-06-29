Подтверждено поражение цели и пожар на территории объекта.

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины подтвердил поражение складов боеприпасов российских оккупантов в Брянской области РФ 28 июня.

"В рамках снижения наступательных возможностей противника, 28 июня подразделения Главного управления разведки МО Украины, во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны, нанесли поражение по складам боеприпасов российского агрессора", – говорится в сообщении.

Отмечается, что были поражены склады 1060 Центра материально-технического обеспечения в Брянской области РФ – бывший 120-й арсенал Главного ракетно-артиллерийского управления Минобороны РФ.

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"Подтверждено поражение цели и пожар на территории объекта. Результаты уточняются. Силы обороны продолжают принимать все меры, чтобы подорвать военно-экономический потенциал российских оккупантов и заставить РФ прекратить вооруженную агрессию против Украины", – добавили в Генштабе.

Поражение вражеских объектов: другие новости

Служба безопасности Украины провела успешную операцию во временно оккупированном Крыму. Был атакован аэродром "Кировское". По данным спецслужбы, в результате атаки уничтожены три вражеских вертолета и комплекс "Панцирь-С1".

Несколько дней назад также сообщалось, что дроны ГУР подожгли склады хранения ракетного топлива на Брянщине. Источники УНИАН в разведке сообщили, что причиной взрывов и пожара на военных складах в Брянске стали дроны типа "Бобер", "Баклан" и "Горизонт".

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