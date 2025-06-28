Сейчас у Молдовы меньше преград на этом пути, чем у Украины.

Из-за войны и противодействия Венгрии продвижение Украины к членству в ЕС происходит несколько медленнее, чем могло бы. При данных обстоятельствах не исключено, что Молдова может присоединиться к Евросоюзу раньше Украины, заявил в эфире "Киев24" исполнительный директор центра прикладных политических исследований "Пента" Александр Леонов.

"К сожалению, это может быть. Потому что очевидно, что Молдова сейчас начинает переговоры, для нее открывают [переговорный] кластер. У нее есть страна, которая ее активно лоббирует - это Румыния", - рассказал он.

Леонов отметил, что для Украины перспектива членства в ЕС тоже стала значительно ближе. Сейчас нашу евроинтеграцию лоббируют такие мощные и влиятельные страны как Франция и Германия, о чем в прошлые годы можно было разве что мечтать.

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Однако перед Украиной до сих пор стоят важные вызовы, и проблема далеко не только в позиции венгерского премьера Виктора Орбана, говорит политолог.

"Мы не должны давать возможности нашим оппонентам ставить какие-то проблемные вещи, на которые мы не имеем ответа: свобода слова, местное самоуправление и так далее. Потому что это даже не я перечисляю, эти вопросы поднимают в европейской прессе, поднимают европейские политики в Европарламенте. И очевидно для того, чтобы усиливать наших лоббистов в ЕС, мы должны реагировать на эти вещи. И опять же - борьба с коррупцией. Мы не можем обойти эти проблемные вопросы для того, чтобы быстро интегрироваться в Европейский Союз", - отметил Леонов.

Перспектива членства Украины в ЕС

Как писал УНИАН, Молдова подала заявку на членство в Европейском союзе фактически одновременно с Украиной - весной 2022 года в первые недели полномасштабного российского вторжения в нашу страну.

Год назад руководящие органы Евросоюза официально согласовали старт формальных переговоров о вступлении Украины и Молдовы, что предполагает длительный бюрократический процесс.

На этой неделе лидеры 26 стран-членов Евросоюза, кроме венгерского премьер-министра Виктора Орбана, на заседании Европейского Совета заявили о твердой поддержке Украины на пути к членству в ЕС. В частности они готовы осуществить следующие шаги в этом процессе, а именно открыть переговорные кластеры. Однако для этого нужно согласие еще и Венгрии, руководство которой выступает категорически против членства Украины в ЕС.

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