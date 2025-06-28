Интерес к Redmi K80 Ultra практически не уступает дебютному кроссоверу компании.

22 июня в Китае стартовали продажи бюджетного флагмана Redmi K80 Ultra с самым мощным железом на рынке. Компания Xiaomi уже успела отчитаться о первых успехах – интерес к смартфону практически не уступает дебютному кроссоверу компании.

СМИ отмечают, что новенький Redmi установил рекорд по продажам среди смартфонов 2025 года, обойдя конкурентов во всех ценовых сегментах по итогам первых 4 часов. Конкретные цифры производитель не раскрыл.

Глава Redmi Ван Тэн отметил, что продажи смартфона вскоре могут догнать объем заказов их дебютного кроссовера YU7 – конкурента Tesla Model Y. За первый час компания получила 289 тыс. предзаказов, следовательно, новый смартфон приблизился к таким же цифрам продаж.

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В чем особенность Redmi K80 Ultra

Устройство в своем роде уникальное. В бенчмарке AnTuTu он набирает аж 3,24 млн очков, что с большим запасом делает его самым производительным Android-смартфоном на рынке. При этом его стартовая цена составляет всего 2599 юаней (~360 долларов).

Также аппарат может похвастаться аккумулятором 7410 мАч – рекордным по меркам Xiaomi. Согласно официальным данным, Redmi K80 Ultra работает 2,26 дня без подзарядки. Другие особенности флагмана – "самый крутой вибромотор", 144-герцовый экран OLED, зарядка 100 Вт и защита IP68/IP69.

На глобальном рынке смартфон тоже появится, но под названием Xiaomi 15T Pro и почти наверняка по более высокой цене.

А уже в сентябре-октябре выйдет флагманская серия Xiaomi 16. Известно, что смартфоны первыми на рынке получат чипсет Snapdragon 8 Gen 4, который в ранних тестах опережает современные флагманские решения на 40%.

Ранее в этом месяце Xiaomi представила на глобальном рынке Poco F7. При цене $399 смартфон предлагает почти флагманскую производительность, шесть лет обновлений и футуристический дизайн в духе Nothing.

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