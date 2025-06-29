Тегеран также не позволит устанавливать там камеры.

Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси больше не будет иметь доступа к ядерным объектам Ирана. Кроме того, Тегеран не позволит устанавливать там камеры.

Об этом, как сообщает иранское агентство Mehr, сказал вице-спикер парламента Ирана Хамид Реза Хажи Бабаи. По его словам, решение Ирана связано с "обнаружением конфиденциальных данных об объектах в документах, полученных от израильского режима".

"Недавняя 12-дневная война является продолжением 47-летней вражды, которую ведут Соединенные Штаты против иранского народа. Суть этой вражды заключается не в ракетах или ядерной программе, а в народе Ирана", – добавил он.

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Отметим, что 25 июня иранский парламент принял решение о прекращении сотрудничества с МАГАТЭ.

Иран и ядерная программа

22 июня на фоне тогда еще активного конфликта между Ираном и Израилем США нанесли удары по трем иранским ядерным объектам в Натанзе, Фордо и Исфахане. Президент США Дональд Трамп утверждал, что все они уничтожены.

Несколько дней спустя Иран признал, что удары США нанесли значительный ущерб его ядерным объектам. Американские военные так же обнародовали информацию о повреждении этих объектов, но не уточнялось, повлияли ли они на потенциал Тегерана в сфере обогащения урана.

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