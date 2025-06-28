Певица высказалась на тему скандального выступления коллеги в сети.

Украинская певица Анастасия Приходько отреагировала на решение уполномоченного по защите государственного языка относительно скандального выступления Верки Сердючки.

Напомним, на днях Тарас Кремень отметил, что артист не получит наказания за исполнение русскоязычных песен, ведь это не противоречит действующему законодательству. Приходько решила прокомментировали такое решение в своем Instagram. В частности, певица заявила, что тоже вернется снова к исполнению своих композиций, которые исполняла на русском языке.

"Ну, что, друзья, я возвращаю весь русскоязычный репертуар. Безответно!" - написала Анастасия.

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К слову, пошутила ли певица по этому поводу или сказала правду - она не отметила.

К слову, 13 июня Верка Сердючка выступала в Киеве. На сцене артист пел свои русскоязычные хиты. Многих украинцев возмутило такое поведение певца во время полномасштабного вторжения РФ на территорию Украины. После этого публично прокомментировала скандальный концерт блогерша Елена Мандзюк и певица Ирина Билык, которая посоветовала коллеге попробовать перевести песни на государственный язык. Однако, несмотря на жалобы, языковой омбудсмен отметил, что Сердючка не нарушила закон.

Напомним, ранее "мама" Верки Сердючки - Инна Белоконь - сделала заявление после скандального выступления артиста на русском языке.

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