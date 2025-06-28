Топовый член финансового комитета Сената потребовал от министра финансов США Скотта Бессента объяснить свою позицию по поводу антироссийских санкций.

Сенатор-демократ Рон Уайден из финансового комитета Сената письменно потребовал от министра финансов США Скотта Бессента обеспечить соблюдение санкций против России. Он также потребовал прояснить комментарии министра о возможном присоединении России к международной сети банковских платежей, пишет Reuters.

По данным издания, в письме Бессенту сенатор также потребовал ответа на вопрос о том, как американо-украинская сделка по добыче важнейших полезных ископаемых и инвестиционное соглашение помогут повысить послевоенную безопасность Украины и не принесут ли они выгоду какому-либо субъекту или стране, которые помогали России в военных действиях.

Уайден, который представляет в Сенате штат Орегон, процитировал более ранние комментарии Бессента о том, что он готов усилить российские санкции, в том числе против нефтяных компаний.

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"Я прошу вас подтвердить свою приверженность строгому соблюдению этих санкций и ответить на вопросы о том, как вы представляете себе другие меры, предпринимаемые администрацией президента, включая соглашения с Украиной, которые потенциально могут работать в сочетании с этими санкциями", - написал Уайден.

Сенатор также попросил главу Казначейства объяснить комментарии, сделанные им в интервью телеканалу Fox News Channel, в которых он не исключил возвращения России в международную банковскую сеть SWIFT. Россия была исключена из системы после полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году.

"Позволит ли Казначейство российским банкам вновь присоединиться к SWIFT в отсутствие всеобъемлющего мирного соглашения с Украиной, которое полностью устранит неспровоцированное вторжение России в Украину?", - озвучил Уайден свой вопрос к министру финансов США, на которые он должен будет ответить.

Уайден также спросил, будет ли Бессент продолжать выполнение Казначейством США обязательств лидеров стран "Большой семерки" по ограничению использования Россией международной финансовой системы для поддержки своей войны против Украины.

Как США делают шаги, которые могут смягчить санкции против России

Как писал УНИАН, ранее союзники по НАТО критиковали госсекретаря США Марко Рубио за его слова о том, что санкции против России будут введены далеко в будущем. Он сказал, что перед этим Сенат должен закончить работу над другими финансовыми законопроектами. В НАТО восприняли его слова, как затягивание санкций.

До того Рубио был еще более откровенным. Он заявлял журналистам, что немедленное ужесточение санкций помешает диалогу с Россией. Это отражает позицию президента США Дональда Трампа о том, что в переговорах с Россией о мире в Украине должно быть место для дипломатии.

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