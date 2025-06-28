Он отметил, что в ходе продуктивного разговора с Трампом удалось обсудить целый ряд важных вопросов.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что на встрече со своим американским коллегой Дональдом Трампом обсуждал вопрос поставок комплексов Patriot.

Об этом глава государства сказал на совместной пресс-конференции с президентом Польши Анджеем Дудой. "Спектр тем очень широкий. Мы обсудили все вопросы, которые интересуют, которые прежде всего связаны с системой Петриот", - детализировал он.

Зеленский добавил, что также обсуждались "санкционное направление", двусторонние отношения после подписания соглашения между Украиной и США по ископаемым.

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По его словам, есть договоренность, что будет продолжен диалог между командами украинского и американского президентов.

"Мы договорились, что будут министры обороны общаться, также госсекретарь США и министр иностранных дел, и на разном уровне глава моего офиса, а также его коллеги с американской стороны", - отметил Зеленский.

Глава государства добавил, что по экономическим вопросам переговоры будет вести первый вице-премьер Юлия Свириденко.

"Дух самого разговора был продуктивный. И это хороший сигнал", - сказал Зеленский о встрече с Трампом.

Встреча Зеленского и Трампа

25 июня президенты Украины и США Владимир Зеленский и Дональд Трамп встретились на полях саммита НАТО в Гааге.

После встречи Трамп прокомментировал возможность отправки Украине ракет для комплексов Patriot.

Когда журналисты спросили Трампа могут ли США отправить эти ракеты украинской армии, то он ответил неоднозначно.

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