Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что на встрече со своим американским коллегой Дональдом Трампом обсуждал вопрос поставок комплексов Patriot.
Об этом глава государства сказал на совместной пресс-конференции с президентом Польши Анджеем Дудой. "Спектр тем очень широкий. Мы обсудили все вопросы, которые интересуют, которые прежде всего связаны с системой Петриот", - детализировал он.
Зеленский добавил, что также обсуждались "санкционное направление", двусторонние отношения после подписания соглашения между Украиной и США по ископаемым.
По его словам, есть договоренность, что будет продолжен диалог между командами украинского и американского президентов.
"Мы договорились, что будут министры обороны общаться, также госсекретарь США и министр иностранных дел, и на разном уровне глава моего офиса, а также его коллеги с американской стороны", - отметил Зеленский.
Глава государства добавил, что по экономическим вопросам переговоры будет вести первый вице-премьер Юлия Свириденко.
"Дух самого разговора был продуктивный. И это хороший сигнал", - сказал Зеленский о встрече с Трампом.
Встреча Зеленского и Трампа
25 июня президенты Украины и США Владимир Зеленский и Дональд Трамп встретились на полях саммита НАТО в Гааге.
После встречи Трамп прокомментировал возможность отправки Украине ракет для комплексов Patriot.
Когда журналисты спросили Трампа могут ли США отправить эти ракеты украинской армии, то он ответил неоднозначно.