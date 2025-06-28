Только в отличие от первой части, в этот раз она будет не фейковой.

Hellblade 2: Senua’s Saga получит улучшенное издание в августе. В обновлённой версии разработчики из Ninja Theory добавят новый "очень высокие" настройки графики, улучшения фоторежима, комментарии от разработчиков, а также официальную поддержку Steam Deck.

Одним из ключевых нововведений станет возвращение "тёмной гнили" из первой части. В Hellblade: Senua’s Sacrifice она визуально поднималась по руке героини при каждой смерти. Разработчики предупреждали, что если гниль достигнет головы - все сохранения удалятся. Однако это было просто лишнее психологическое давление, и гниль никогда не добиралась до головы Сенуи.

В улучшенной версии Hellblade 2 тёмная гниль появится в качестве дополнительного режима. Здесь будет такая же система как и в первой части: гниль добирается до головы Сенуи - сохранения удаляются. Однако, по словам Ninja Theory, в этот раз всё взаправду.

Видео дня

Точная дата выхода Enhanced-версии пока не объявлена.

Ранее эксперты из Digital Foundry составили свой список игр 2024 года с лучшей графикой. Hellblade 2: Senua's Saga заняла там почётное 2-е место.

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