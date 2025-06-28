Такие советы облегчат обзор и доступ к каждому предмету в чемодане.

Плата за багаж стала обычной, но скрытой тратой для туристов. Поэтому для тех, кто хочет сэкономить средства и место, эффективная упаковка очень важна, пишет Express.

Поэтому менеджер по маркетингу в туристической компании Journeyscape Ребекка Харли рассказала, что делать, чтобы избежать переполненных чемоданов. По ее словам, стоит складывать одежду в компактные прямоугольники, которые можно поставить вертикально в чемодане.

"Это кардинально меняет правила игры, поскольку не только экономит место, но и облегчает обзор и доступ к каждому предмету, не портя остальную аранжировку", - заверила эксперт.

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Еще одним популярным средством для экономии места является вакуумный пакет, который Ребекка советует использовать для больших вещей.

"Просто положите одежду в пакет, закройте его и с помощью пылесоса удалите воздух. Результат? Герметичные пакеты, которые занимают минимум места в вашем чемодане", - отметила она.

Также эксперт советует помнить о пустом пространстве в обуви. Туда можно положить носки, нижнее белье и электрические приборы, к примеру, бритву, чтобы было достаточно места в чемодане.

"Это будет иметь дополнительное преимущество - поможет вашей обуви сохранить форму во время путешествия", - подчеркнула Ребекка.

Она добавила:

"Положите более тяжелые вещи, такие как обувь или средства для гигиены, на дно, а затем аккуратно сложенную одежду, которую можно расположить вертикально. Заполните все промежутки более мелкими вещами, чтобы убедиться, что каждый сантиметр вашего чемодана будет использован".

По ее словам, этот метод не только помогает равномерно распределить вес, но и предотвращает образование складок на одежде во время путешествия.

"Экономьте ценное пространство в чемодане, отказавшись от объемных средств для гигиены, таких как шампунь и гель для душа, поскольку большинство отелей предоставляют их бесплатно. Кроме того, многие отели принимают онлайн-доставку перед вашим пребыванием, так что вы можете заказать предметы первой необходимости для ванной комнаты, чтобы они прибыли к вашему приезду", - подытожила Ребекка.

Также Харли рекомендует заранее спланировать свой гардероб.

"Сократите количество вещей, спланировав свои наряды в простой электронной таблице перед поездкой. Нанесите на карту, что вы будете носить каждый день, исходя из активности, и даже стратегически спланируйте пару дней стирки в середине путешествия, чтобы вы могли освежить свои любимые вещи", - добавила эксперт.

Другие советы туристам

Ранее эксперт объяснила, почему не стоит пользоваться средствами для гигиены в отелях. Она отметила, что одной из главных проблем является не совсем качественные баночки для различных жидкостей.

"Я слышала от путешественников, которые находили баночки с поврежденными пломбами или продукты, которые пахнут совсем не так, как указано на этикетке. Некоторые отели экономят, наполняя фирменные баночки продуктами общего потребления или, что еще хуже, баночками, которые не были должным образом очищены между использованиями", - отметила эксперт.

Также врач рассказал, что делать, если вы получили солнечный ожог, особенно во время отдыха. По его словам, для этого нужно использовать прохладную фланелевую ткань, избегать использования активных веществ, принять антигистаминные препараты и нанести солнцезащитный крем.

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