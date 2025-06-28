Лев XIV вспомнил о страданиях украинцев из-за "бессмысленной войны".

Папа Римский Лев XIV вновь обратился к украинскому народу, заявив, что наша вера сейчас подвергается тяжелому испытанию. "Верить не значит уже иметь все ответы, но уповать на то, что Бог с нами и дарует нам Свою благодать", - подчеркнул он.

Кроме того, в двух публикациях в X (Twitter) он заявил, что вера также заключается в том, что именно Господь скажет последнее слово, а "жизнь победит смерть". И что он выражает близость ко всем, кто страдает в Украине, включая пожилых людей, детей, молодежи. "Особенно, к семьям, которые оплакивают своих близких. Я разделяю вашу боль за пленных и жертв этой бессмысленной войны", - добавил он.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на эти публикации, поблагодарив Папу Римского за его слова, постоянные молитвы и сочувствие к украинскому народу.

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"Вместе мы должны остановить эту произвольную российскую агрессию и защитить невинные жизни. Нужен справедливый мир. Также будем глубоко благодарны за Вашу помощь в возвращении всех наших людей – взрослых и детей, которых удерживают в российском плену против их воли", - отметил глава государства в X (Twitter).

Другие новости о Папе Римском

Ранее УНИАН сообщал про первый разговор Льва XIV с кремлевским диктатором Владимиром Путиным. Директор пресс-службы Святого Престола Маттео Бруни сообщил журналистам, что во время разговора речь шла о гуманитарной ситуации, вызванной войной.

Кроме того, мы рассказывали про подарок Зеленского Папе Римскому. Речь идет об особенной иконе, которую глава государства привез из-под Изюма.

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