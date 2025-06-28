Воздушный боеприпас перехватили в 100 км от места пуска, следовательно, он мог пролететь и дальше, что невозможно для обычных КАБов.

Сегодня Россия пыталась атаковать Днепр управляемым авиационным боеприпасом, который удалось перехватить Силам обороны Украины. В целом управляемая авиабомба с реактивным двигателем "Гром-1" пролетела более 100 км, прежде чем была сбита. Аналитики портала Defense Express отмечают, что на самом деле это не первый случай применения такого оружия.

"По состоянию на сегодня мы можем говорить о единичных (по крайней мере публичных случаях). Так, впервые обломки "Гром-Э1" были замечены еще в марте 2023 года, в течение 2024 года было зафиксировано несколько применений, речь идет о террористических ударах по гражданским объектам в Мирнограде, Херсоне и Харькове", - говорят эксперты.

Как пояснили в Defense Express, "Гром-Э1" представляет собой гибрид ракеты и бомбы и относится к небольшой линейке управляемого ракетно-бомбового вооружения типа "Гром". Например, известно о существовании управляемого планирующего боеприпаса "Гром-Э2" без реактивного двигателя, но с увеличенной боевой частью.

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Что касается технических характеристик ракето-бомбы, запущенной россиянами по Днепру (если это действительно была она), то ее масса составляет почти 600 кг, из которых на боевую часть приходится более половины - 315 кг. Заявленная россиянами максимальная дальность поражения этого боеприпаса составляет 120 км. Но это только при идеальных условиях: когда бомбардировщик сбрасывает ее с высоты в 12 км и на скорости в 1600 км/ч. Если в момент сброса бомбы высота или скорость самолета будут меньше, то и дальность полета тоже будет значительно меньше.

Впервые государство-агрессор продемонстрировало изделия семейства "Гром" еще в 2015 году, говорят эксперты, а в 2018 году прошли государственные испытания. Так что в теории, по состоянию на сегодня, изделия этой линейки вполне могут производиться серийно.

Атака ракето-бомбы по Днепру: что известно

Как писал УНИАН, ранее сегодня в сети появились сообщения о якобы "атаке КАБа по Днепру". В Воздушных силах подтвердили, что неизвестная воздушная цель была запущена с самолета тактической авиации врага с оккупированной территории Запорожской области и пролетела более 100 км, прежде чем ее сбили. Очевидно что, если бы ее не сбили, она могла бы пролететь и дальше. Такое расстояние является недосягаемым для обычных управляемых авиабомб (КАБов).

Позже председатель Днепропетровского областного совета Николай Лукашук сообщил, что РФ запустила по Днепру бомбу-ракету "Гром-1". По его словам, это "гибрид управляемой авиабомбы и ракеты", созданный на базе ракеты Х-38.

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