Она предназначена для поддержки подразделений в сложных условиях, в том числе на заминированных участках.

Министерство обороны допустило к эксплуатации в Вооруженных силах Украины (ВСУ) отечественный беспилотный наземный комплекс "Мураха".

Об этом сообщили в Главном управлении обеспечения сопровождения жизненного цикла вооружения и военной техники. Там рассказали, что "Мураха" - гусеничный роботизированный комплекс, предназначенный для поддержки подразделений в сложных условиях, под огнем противника и на заминированных участках фронта.

В Минобороны добавили, что "Мураха", учитывая свои габариты, один из лидеров по грузоподъемности - он способен перевозить более полутонны веса на десятки километров.

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"Различные каналы управления позволяют использовать комплекс в зоне работы вражеских средств радиоэлектронной борьбы. Ходовые особенности этого комплекса позволяют двигаться по местности со сложным рельефом и преодолевать небольшие броды", - говорится в сообщении.

Оружие для ВСУ

Ранее Силы обороны получили отечественный беспилотный наземный комплекс TERMIT. Комплексы могут быть и носителями боевых модулей. Новая версия имеет улучшенные динамические характеристики, имеет потенциал для дальнейшего совершенствования.

TERMIT способен перевозить до трех центнеров веса. Благодаря приземистому силуэту, низкому центру тяжести, гусеницам этот наземный робот может двигаться по различным типам почв и поверхностей: тяжелым бездорожьем, крутыми склонами, преодолевать препятствия, двигаться по траншеям и тому подобное. Емкости аккумуляторов хватает на несколько часов непрерывной работы, за которые робот способен преодолеть несколько десятков километров.

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