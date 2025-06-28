Кремль изменил стратегию и может вновь атаковать Киев волнами дронов и ракет, - СМИ

Столица Украины под угрозой повторения массированных атак российской армии. В последнее время агрессор все чаще сосредотачивает удары на одной точке.

В войне против Украины Россия начала использовать тактику террора против мирных жителей. Поэтому весь прошлый месяц было много атак по Киеву и другим городам. Как пишет немецкое издание NTV.de, июнь был тяжелым месяцем для столицы Украины и в ближайшее время Киев останется одним из самых опасных городов Украины.

В статье говорится, что российская армия все чаще направляет свои атаки на гражданскую инфраструктуру Украины, чтобы терроризировать население и истощать ПВО.

Журналисты пообщались с жителями домов, которые были разрушены в результате ударов россиян. Некоторые сказали, что рассматривают возможность выехать из города. Один из жителей пятиэтажки, в которую попала ракета, сказал, что считает Киев одним из самых опасных городов Украины. Издание подсчитало, что с начала июня в Киеве погибли 42 человека, включая 11-летнюю девочку. 234 человека получили ранения, в том числе одиннадцать детей.

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Также жители отметили изменение тактики российских оккупантов, которые стремятся нанести больше потерь. Сначала, Россия запускает множество "Шахедов" по одному городу, воздушная тревога может длиться несколько часов подряд. А затем, сразу же после отбоя тревоги, россияне запускают по городу ракеты. Жители, которые только вернулись в свои квартиры из убежищ, не имеют ни времени, ни сил, чтобы спрятаться вновь. По словам одной из жительниц разрушенного дома, если бы она после повторной тревоги побежала в убежище, то попала бы под удар посреди улицы и пострадала бы от взрывной волны или осколков.

Представители военной администрации Киева также сказали изданию, что видят признаки специализированного террора мирных жителей. По их подсчетам, в июне Россия выпустила по Киеву 285 БПЛА и 65 ракет. Для сравнения, в январе по Киеву было выпущено 35 БПЛА и 1 ракета. При этом россияне применяются тактику двойных атак, когда под второй удар по одной точке могут попасть спасатели. А также применяют кассетные суббоеприпасы при ударах по Киеву. Они взрываются спустя некоторое время после сбития "Шахеда".

Со ссылкой на слова президента Украины Владимира Зеленского NTV пишет, что начала полномасштабного вторжения в 2022 году Россия запустила в сторону Украины 28 743 "Шахеда". Из них 2 736, или 9,5 процента, были запущены в июне 2025 года. При этом, по данным NTV, уровень перехвата украинской ПВО упал с 95 процентов зимой до 85 процентов на текущий момент.

Атаки России на Киев

Напомним, что в ночь на 17 июня во время массированной российской атаки ракета разрушила 9-этажный жилой дом в Соломенском районе Киеве. Ракета попала в дом на уровне 4 этажа, и от удара рухнул весь подъезд. Под завалами погибло 23 человека. Всего той ночью погибло 28 киевлян.

В связи с регулярными ударами по Киеву, эксперты также отмечали изменение российской тактики и стремление россиян нанести как можно больше вреда мирным жителям. По словам авиаэксперта Валерия Романенко, Россия сделала "Шахеды" своим главным оружием в нанесении урона из-за их относительной дешевизны по сравнению с ракетами.

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