Французский генерал убежден, что политику Трампа следует считать полностью пророссийской.

Дональд Трамп, как президент США, предал Украину, оставив ее без крайне нужной военной и финансовой помощи на фоне российского наступления. Если бы это было в его силах, он просто подарил бы Украину Путину "на подносе". Такое мнение в интервью каналу LCI высказал бывший заместитель начальника штаба Верховного командования Объединённых вооружённых сил НАТО в Европе, французский генерал-майор в отставке Мишель Яковлефф (Michel Yakovleff).

"Политика Трампа однозначно выгодна Путину. Это, собственно, политика, которая в определенном смысле - пророссийская", - заявил он.

На замечание журналистки, что Трамп до сих пор не заявил о поражении Украины и прямо не требовал от НАТО признать за Россией оккупированные украинские территории, генерал признал, что пока президент США "не решается полностью дойти до конца своей логики".

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"Но если посмотреть на все зло, которое он уже причинил Украине с момента своей победы (на выборах) в ноябре... Он уже зашел очень далеко, пытаясь буквально "подарить" Украину Путину на подносе. Но настоящая причина, почему это не удалось - это то, что "слабый" (имеется в виду Украина - УНИАН) восстал. Украинцы сказали: "Нет, мы не будем совершать самоубийство, чтобы угодить Дональду Трампу. Мы не примем 'денацификацию', которую нам предлагает Путин." То есть именно Украина сейчас противостоит Трампу", - говорит Яковлефф.

По словам генерала, сначала он надеялся, что Трамп понимает стратегическое значение Украины и причины, по которым США обязаны помогать Киеву: что предательство Украины отвернет союзников от Америки и придаст самоуверенности Китаю.

"Это была моя надежда. Но сейчас мы видим: он предал Украину. Поставки оружия и боеприпасов прекратились уже 6 месяцев назад. Он перестал давать деньги. Он предал Украину. Даже в вопросе разведданных сейчас идет серьезная дискуссия: сколько информации США еще предоставляют. Трамп предал Украину. Он также публично оскорбил ее президента", - подчеркнул бывший генерал НАТО.

Политика Трампа: последние новости

Как писал УНИАН, во время саммита НАТО, который состоялся на этой неделе, страны альянса сделали все возможное, чтобы оставить Дональда Трампа довольным. Но на этом фоне остались без внимания сложные темы, жизненно важные для Европы. Например, война в Украине и стратегия России на продолжение агрессии.

Среди смельчаков, кто осмелился напомнить Трампу о российской агрессии против Украины, была премьер Италии Джорджия Мелони. Она призвала президента США проявить в отношении России ту же решимость, которую он проявил в отношении Ирана.

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