Зеленский подчеркнул, что важно, чтобы Польша оставалась с Украиной в борьбе с Россией как агрессором.

Новоизбранный президент Польши Кароль Навроцкий после инаугурации может изменить свое отношение к Украине, сказал президент Польши Анджей Дуда на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским.

По его словам, он уже имел разговор с Навроцким на эту тему. "Я скажу так, что со стола президента мир выглядит немножко по-другому, чем с позиции каждого политика Польши, а особенно с позиции кандидата на пост президента на выборах. Видятся вещи, которые с других мест не видны. И это место сидения очень часто влияет на видение", - подчеркнул Дуда.

По его словам, надо подождать как Навроцкий, будучи президентом Республики Польша, войдет в вопрос ведения двусторонних отношений с Украиной.

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Президент Украины Владимир Зеленский надеется на продолжение дружеских отношений Украины с Польшей. Сказал, что будет приглашать Навроцкого в Украину. "И если он будет приглашать меня, то я всегда на такие приглашения положительно реагирую, потому что еще раз подчеркиваю, что вопрос не в том чего хочет Россия, а вопрос в том сможем ли мы все их остановить, изменить точку зрения действующего руководителя РФ. Это самая главная задача между всеми другими вопросами, которые есть между нами - добрыми соседями, в ситуации, когда Украина борется за свой суверенитет и за свою независимость", - подчеркнул Зеленский.

В Польше состоялись выборы - что известно

Как сообщал УНИАН, 1 июня на президентских выборах в Польше победил Кароль Навроцкий. Он обошел своего конкурента Рафала Тшасковского с результатом 50,89% против 49,11%. Инаугурация Навроцкого состоится после рассмотрения всех жалоб и окончания полномочий предыдущего главы государства. Он должен вступить в должность 6 августа 2025 года.

Кароль Навроцкий - консервативный историк, поддержанный оппозиционной партией "Право и справедливость", выступает за традиционные ценности, ограничение влияния ЕС и осторожную политику по вступлению Украины в НАТО.

Навроцкий уже заявил, что Венгрия является важным союзником для Польши.

В свою очередь премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, который выступает против вступления Украины в ЕС и НАТО, назвал победу Навроцкого "фантастически хорошей".

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