Выглядит он еще более уникально, чем предыдущие устройства бренда.

Известно, что Nothing готовит к выходу на рынок свой первый флагман Nothing Phone (3). Ключевые подробности о дизайне и характеристике устройства уже были опубликованы ранее, теперь настала очередь качественных рендеров, которыми поделился Android Headlines.

На снимках видно, что дизайн устройства претерпел заметные изменения –теперь основной блок состоит из трех сенсоров и асимметрично размещен в левом верхнем углу. Вдобавок дизайнеры отказались от фирменной подсветки на задней крышке, но узнаваемые элементы никуда не делись.

В правом верхнем углу размещен небольшой экран, куда будут выводиться пиксельные анимации. Передняя панель, как и у предыдущих смартфонов – тонкие рамки и вырез под фронтальную камеру.

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Что касается спецификаций, Nothing уже подтвердила, что Phone (3) будет работать на базе процессора Snapdragon 8s Gen 4 и получит 5 лет крупных обновлений ОС и 7 лет патчей безопасности.

Гаджету также приписывают 6,7 дюймовый LTPO OLED экран с разрешением 1.5К, батарею 5150 мАч с поддержкой быстрой зарядки 100 Вт, беспроводную зарядку, а также тройную камеру на 50 Мп, включая фронталку такого же разрешения.

Презентация Nothing Phone 3 состоится 1 июля 2025 года. Стоимость новинки составит порядка 800 евро (~38 000 грн).

Напомним, второе поколение Nothing Phone вышло летом 2023 года. Телефон прокачали в плане железа, улучшили фирменную систему подсветки, однако и цена при этом выросла с 469 евро до 679 евро.

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