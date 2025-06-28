Если это произойдет, возникнет прецедент, на который будут ориентироваться и другие страны.

Российские государственные активы в европейских банках заморожены, но до сих пор остаются собственностью российского государства. Вскоре это может измениться, ведь Франция готовится создать прецедент по конфискации таких активов. Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук.

По словам главы украинского парламента, на прошлой неделе он работал с коллегами из стран Европейского Союза и имел возможность обсудить с ними ряд вопросов.

"Очень важные вещи мы там и слышали, и говорили, и дискутировали. В частности, Франция сегодня очень близка к тому, чтобы принять закон, связанный с конфискацией замороженных российских активов", - заявил Стефанчук.

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Он пояснил, что обсуждались механизмы изъятия российских активов. Если Франция сделает такой шаг, это станет важным прецедентом для Европы.

Спикер украинского парламента добавил, что европейцы сейчас все больше осознают свою ответственность за дальнейшую поддержку Украины. Именно в этом контексте рассматривается конфискация активов государства-агрессора: эти деньги могут стать одним из инструментов помощи Украине на фоне продолжающейся борьбы против агрессивной России.

Российские активы в Европе

Как писал УНИАН, на Западе заморожено около 300 миллиардов долларов российских валютных резервов - это примерно половина всех активов Центробанка РФ на начало вторжения в Украину. Большая часть из них - это государственные облигации, банковские депозиты и корреспондентские счета, номинированные в евро, долларах США, фунтах, иенах и других основных валютах.

На протяжении всей войны продолжаются дискуссии о том, не стоит ли окончательно конфисковать эти деньги и передать на нужды Украины. Пока что европейские страны ограничивались тем, что направляли на помощь Украине лишь банковские проценты, начисленные на те активы, которые генерируют финансовую прибыль. Однако это мизерные суммы по сравнению с самими активами.

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