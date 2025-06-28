За отдыхом в самом английском стиле отправляйтесь в поместье Chevithorne Barton. Этот древний участок между Эксмуром и холмами Блэкдаун является домом для крупнейшей в Великобритании коллекции дубов.

Поскольку погода становится жарче, поисковые запросы в Интернете по слову coolcations быстро растут. Туристические направления с более прохладным климатом - Канада, скандинавские страны, Исландия, Альпы оказались в тренде.

Но есть способы избежать жары и в Великобритании, написало издание The Telegraph и перечислило самых удачных 10 мест.

1. Шетландские острова

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Лето на самом северном форпосте Британии короткое, прохладное и ветреное - идеально для тех, кто не любит жару, и для исследования архипелага пешком. Множество диких животных также любят проводить здесь лето, поэтому ищите китов и дельфинов, прогуливаясь по мысу Самбург, замечайте больших поморников на скалах, огибая мыс Хиллсвик, и смотрите на тупиков вблизи на островах Йелл и Анст.

Ramble Worldwide предлагает 7-дневную экскурсию по Шетландским островам с гидом от 2009 фунтов стерлингов с человека и полупансион.

2. Шропшир

Что может быть круче, чем остановиться в величественном доме? Особенно в том, где есть собственный бассейн. Salwey Lodge, недалеко от Ладлоу, был построен в 1740-х годах.Теперь он принимает гостей. Гостям предложат прогулки, в том числе в Mortimer Forest, зеленую зону площадью 1000 га, идеально подходящую для лесных купаний в тени.

Salwey Lodge предлагает двухдневный пакет от 290 фунтов стерлингов на человека, полный пансион.

3. Пембрукшир

Северный Пембрукшир принимает меньше посетителей, чем юг, и предлагает множество способов спастись от жары. Отправляйтесь в Ньюпорт и остановитесь в Y Sied. Поблизости есть хорошие места для купания в море: Newport Sands, Aberfforest, Pwllgwaelod. Вы также можете совершить прогулки по холмам Пресели. Затем исследуйте укромный, окаймленный папоротниками Rosebush Quarry — одно из лучших мест для дикого плавания в Уэльсе.

Coastal Cottages предлагает неделю в Y Sied, двухместное размещение, от 719 фунтов.

4. Ланкашир

Orchard Glamping, расположенный на опушке леса - выгодная база, погруженная в природу. Отправляйтесь на прогулку в парк Уайресдейл, где на огромном озере можно взять напрокат доску для серфинга. Если вам хочется чего-то более необычного, отправляйтесь в развлекательный центр Flower Bowl, где находится единственный в северной Англии каток для керлинга (пробный сеанс 22 фунта стерлингов).

Orchard Glamping предлагает капсулы, вмещающие до 6 человек, от 200 фунтов стерлингов за две ночи.

5. Восточный Сассекс

Новый маршрут "Винный треугольник Ротера" связывает 7 виноградников в долине Ротера между городами Рай, Гастингс и Флимвелл. Все они предлагают экскурсии и дегустации, и большинство из которых предлагают размещение с видом на виноградники. Или же исчезните в близлежащих лесах поместья Glottenham Castle: забронируйте Rosetti, домик на поляне в стиле прерафаэлитов, с душем на открытом воздухе и деревом, растущим в его центре.

Canopy & Stars предлагает 4-дневное проживание в Rosetti, где могут разместиться 5 человек, от 435 фунтов стерлингов.

6. Графство Даун

В Северной Ирландии не бывает так жарко. Остановитесь в одном из двух коттеджей 1830-х годов, которые находятся под маяком на этом окруженном волнами мысе, затем посетите Странгфорд-Лох, самый большой морской залив на Британских островах, где вы можете прогуляться по лесным и прибрежным тропам, а также исследовать окрестности на каяке или каноэ - отправляйтесь на веслах к островам Боретри, чтобы посмотреть на греющихся на солнце тюленей.

Irish Landmark предлагает 2е ночи в коттеджах St John’s Point, где могут разместиться 4 человека, от 386 фунтов стерлингов.

7. Канал в Стаффордшире

Канал Shropshire Union - это прохладный коридор зеленых и синих пространств, простирающийся от Честера до окраин Вулверхэмптона. Это водный путь, окаймленный полями, лесами и тихой сельской местностью, предлагающий укрытие как от жары, так и от современного мира. Арендуйте лодку в городе Бревуд для спокойного путешествия в Маркет-Дрейтон и обратно через глубокие протоки, арочные мосты, красивые деревни, несколько шлюзов и пабов на буксировочной тропе, прежде чем пришвартоваться в Gnosall’s Boat Inn, чтобы выпить пива.

Drifters предлагает 4-дневный августовский отдых на борту Sir Ulfius, с четырьмя спальными местами, от 1097 фунтов стерлингов.

8. Девон

За отдыхом в самом английском стиле отправляйтесь в поместье Chevithorne Barton. Этот древний участок между Эксмуром и холмами Блэкдаун является домом для крупнейшей в Великобритании коллекции дубов. Посетите его в бесплатный день открытых дверей (с 7 по 13 июля; с 4 по 8 августа 2025 года) или, что еще лучше, остановитесь на территории в самом изысканном из домиков на деревьях. Verte — это отмеченное наградой RIBA строение из дерева и стекла, где вы можете отдохнуть на озерах.

Unique Homestays предлагает неделю в Verte, 10 спальных мест, от 3795 фунтов стерлингов.

9. Троссачс

Лох-Ломонд и национальный парк Троссачс — это нетронутые просторы с километрами рек, лесными массивами и 22 озерами. Отличный способ исследовать - отправиться в поход по 48-километровой тропе Большого Троссачса от Инверснейда до Калландера. Чтобы получить самый крутой опыт прохождения маршрута, присоединитесь к походу с плаванием, который сочетает в себе прогулки по водопадам, заповедникам и высоким горам Мунро с погружениями.

Responsible Travel предлагает 5-дневную экскурсию в Троссачс с гидом от 995 фунтов стерлингов с человека, ночлег и завтрак, включая обеды, без учета перелетов.

10. Северный Йоркшир

Если вы хотите провести очень крутой отпуск, остановитесь в Saltmoore, который открылся в 2024 году и находится на краю национального парка North York Moors. Его спа-центр Sanctuary Spa предлагает множество оздоровительных процедур, от ледяной ванны Brass Monkey до криотерапевтической камеры. Он находится всего в 10 минутах ходьбы от пляжа Сэндсенд, широкой полосы с видом на аббатство Уитби, бодрящего плавания и хорошего серфинга — вы можете арендовать доски для серфинга, каяки и доски для серфинга.

Saltmoore предлагает двухместные номера от 200 фунтов стерлингов за ночь, только проживание.

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