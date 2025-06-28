В смартфонах Samsung нашли полезное секретное меню Wi-Fi – вот как его включить

Такой раздел настроек доступен на устройствах Galaxy с One UI 6 и 7.

Samsung любит скрывать в недрах своей оболочки One UI различные полезные фишки. Оказывается, в устройствах Galaxy есть полезное, но при этом скрытое меню, которое добавляет кучу новых возможностей для Wi-Fi.

Издание Android Authority рассказало, как активировать "Лабораторию подключений"(Connectivity Labs), и что она может делать.

Как найти секретное меню настроек Wi-Fi

Откройте приложение "Настройки" на телефоне Samsung;

Перейдите в "Подключения";

Нажмите на "Wi-Fi", а затем на три точки в правом верхнем углу;

Выберите "Интеллектуальный Wi-Fi" (Intelligent Wi-Fi).

На этой странице найдите кнопку Intelligent Wi-Fi и несколько раз нажмите на нее. Вы увидите всплывающее окно, сообщающее, что Connectivity Labs был включен.

Видео дня

Предполагается, что Samsung незаметно добавила Connectivity Labs в One UI 6, поэтому многие все еще не знают о ее существовании.

После включения "Лаборатории подключений" вы найдете ряд новых возможностей, которые улучшают пользовательский опыт. Так, страница начинается с отображения графика времени и использования Wi-Fi за последнюю неделю, включая то, какие конкретные диапазоны вы использовали.

Под графиком есть большой список настроек. В Android Authority рекомендуют обратить внимание на Home Wi-Fi inspection. После того как вы выберете ее и нажмете на домашнюю сеть Wi-Fi, вам будет предложено пройтись по дому, пока функция проверяет все различные точки доступа и диапазоны вашего маршрутизатора, определяя наличие областей со слабым сигналом.

Также есть парочку полезных переключателей для настройки подключений к сетям Wi-Fi. Например, можно задать параметры таким образом, чтобы при плохом сигнале "вай фай" ваш смартфон быстрее переходил на мобильный интернет.

Customize Wi-Fi List settings – еще одна интересная настройка. Отсюда вы можете включить кнопку фильтра на главной странице сетей Wi-Fi. При нажатии на нее можно выбрать, чтобы отображались только защищенные сети, подключения Wi-Fi 6 и т. д.

Наконец, если вы нажмете на параметры разработчика Wi-Fi в нижней части страницы Connectivity Labs, вы найдете совершенно новое меню с еще большим количеством настроек Wi-Fi.

Компания Samsung уже вовсю тестирует свежую операционную систему One UI 8 на базе ОС Android 16. Но Galaxy S21, Galaxy A14 и другие популярные модели в этом году исчерпали квоту апдейтов и не обновятся до новенькой ОС.

На 2025 год у Samsung запланировано еще много новинок. Летом анонсируют новое поколение складных смартфонов Galaxy Z Fold и Flip. Также впервые в серии появится бюджетная модель. В этом году Samsung, по слухам, также выпустит первый складной смартфон с тройным экраном.

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