Resident Evil 9 должна была быть онлайн-игрой, но в Capcom поняли, что это не понравится игрокам

Студия даже показала некоторые кадры из этой отменённой версии игры.

Capcom поделилась, что Resident Evil Requiem на раннем этапе разрабатывался как онлайн-игра или даже проект с открытым миром, однако от этих идей отказались в пользу классической одиночной кампании.

В расширенном видеодневнике геймдиректор проекта Коси Накагиси рассказал, что студия действительно экспериментировала с элементами открытого мира:

"Вы, возможно, слышали слухи о сетевом или открытом Resident Evil. Мы действительно пробовали такие варианты. Но в итоге поняли, что это не то, чего хотят игроки. Поэтому вернулись к началу и в итоге пришли к Resident Evil Requiem".

О том, что Requiem изначально задумывался как онлайн-игра, впервые сообщил инсайдер Dusk Golem. По его словам, разработка стартовала ещё в 2017 году, а главными героями были Леон и Джилл, но проект перезапустили в 2021 году, примерно одновременно с выходом Resident Evil Village.

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По сюжету Requiem, игроки возьмут на себя роль Грейс Эшкрофт, дочери журналистки Алиссы из Resident Evil Outbreak. Она работает аналитиком ФБР и расследует серию загадочных смертей в Раккун-Сити, спустя 30 лет после его уничтожения.

Релиз Resident Evil Requiem запланирован на 27 февраля 2026 года. Игра будет доступна на ПК, Playstation 5 и Xbox Series.

Ранее мы рассказывали, что появился первый геймплей и подробности Resident Evil Requiem. Леона в игре не будет.

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