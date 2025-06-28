Некоторых специалистов днем с огнем не найти.

В Украине уже долгое время наблюдается кризис на рынке труда, связанный с дефицитом квалифицированных кадров из-за, в частности, мобилизации и выезда миллионов украинцев за границу.

Редактор аналитических материалов онлайн-портала по поиску работы Work.ua Евгения Кузенкова рассказала в комментарии УНИАН о том, какие вакансии сейчас почти не имеют откликов, какие специалисты наиболее востребованы, и сколько им готовы платить работодатели.

Какая профессия наиболее востребована в Украине

Эксперт дала перечень специальностей, для которых рынок труда предлагает наибольшее количество вакансий. В статистике Work ua также можно увидеть, какие средние зарплаты в Украине на этих направлениях:

Видео дня

продавец-консультант - 20 000 грн;

менеджер по продажам - 35 000 грн;

водитель - 31 500 грн;

повар - 26 500 грн;

кассир - 20 000 грн;

грузчик - 22 000 грн;

бариста - 20 500 грн;

бухгалтер - 25 000 грн;

кладовщик - 22 500 грн;

менеджер по работе с клиентами - 30 000 грн.

военнослужащий (на Work.ua работает отдельный раздел военного рекрутинга в ряды Сил обороны).

Евгения Кузенкова отметила, что этот перечень 10 самых востребованных должностей практически не меняется.

Вакансии среди рабочих специальностей, на которые ищут людей - это: грузчик, разнорабочий, слесарь, электрик, упаковщик, сварщик, швея / портной, моторист и механик.

Также эксперт объяснила, какая профессия наиболее востребована в Украине - где есть дефицит.

"Относительно того, каких специалистов не хватает на рынке труда, можно ответить коротко - практически всех. Абсолютное большинство работодателей столкнулись с проблемой дефицита кадров и называют ее как один из факторов, препятствующих эффективному развитию бизнеса. Дефицит кадров затронул даже те сферы, которые традиционно считались "перенасыщенными" специалистами, например юриспруденция", - говорит Кузенкова.

Однако, по ее словам, труднее всего находить кандидатов на вакансии в категориях "Медицина, фармацевтика" и "Рабочие специальности, производство".

Где самая большая зарплата в Украине - кому платят до 80 000 гривен

В рейтинг вакансий с наименьшим количеством отзывов от соискателей регулярно попадают должности врачей (эндоскописта, гастроэнтеролога, эндокринолога, врача УЗИ, педиатра, семейного врача, зубного техника) и рабочие специальности (горняк, жестянщик, порезчик, пилорамщик, тонировщик, кровельщик). Относительно того, где в Украине самые высокие зарплаты, Кузенкова ответила, что по некоторым из вышеперечисленных специальностей работодатели готовы платить до 80 тысяч гривен.

"Часто это стереотипно "мужские" профессии, поэтому именно этот дефицит частично обусловлен мобилизацией. Однако проблема на самом деле глубже, и она существовала задолго до полномасштабного вторжения, - непопулярность среди молодежи рабочих профессий. Поэтому тема популяризации профтехобразования должна быть в фокусе", - отмечает эксперт.

Кузенкова подчеркивает, что в Украине сейчас наблюдается не просто дефицит кадров, а дефицит квалифицированных кадров.

"Ведь даже внутри категорий видим диспропорции, когда работодатели получают десятки откликов на вакансии, которые не требуют специального образования, зато им трудно подыскивать работников на должности, требующие определенного образования или навыков", - отметила она.

Почему произошел дефицит кадров в Украине

По словам эксперта, полномасштабное вторжение значительно повлияло на рынок труда в Украине. Специалист говорит, что в марте 2022 года количество вакансий уменьшилось в 10 раз. Зато конкуренция среди соискателей выросла в 7,5 раз. Рекрутеры получали десятки отзывов от кандидатов. То есть в первый год полномасштабной войны рынок труда был рынком работодателя.

Но весной 2023 года ситуация начала меняться. Тогда рынок труда начал восстанавливаться. Количество вакансий постепенно достигло показателей февраля 2022 года.

В то же время, обращает внимание Кузенкова, количество трудоспособного населения в Украине уменьшилось. Прежде всего, люди трудоспособного возраста присоединились в ряды Сил обороны Украины или оборонных предприятий. Также, по разным оценкам, от 5 до 9 миллионов украинцев выехали за границу, из них 3 миллиона - это люди трудоспособного возраста. Часть наших граждан находится во временной оккупации. Это ключевые причины дефицита кадров.

Парадоксальная ситуация также в том, что дефицит кадров сочетается с высоким уровнем безработицы. Кузенкова называет одну из причин - структурные изменения на рынке труда. Также добавляет, что в некоторых категориях вакансий стало больше, в других - меньше:

"Например, видим спад предложений работы для айтишников, зато рост - для медиков".

"Это ставит нас перед вызовом переквалификации населения. Простой пример, который я часто привожу: человек, который всю жизнь проработал на металлургическом комбинате в Мариуполе, переехал в небольшой областной центр, где нет работы по его специальности. Зато там, например, аграрное предприятие ищет специалистов. И вот мы имеем квалифицированного человека, имеем вакансии, но "метча" не происходит", - говорит эксперт.

Где больше всего "пустуют" вакансии - Киев и другие города

Кузенкова уверена, что во время полномасштабной войны рынок труда изменился географически. В прифронтовых регионах работы стало значительно меньше, а вот на западе и в центре государства - больше.

Но дефицит кадров, который существует наряду с безработицей, достаточно сложно назвать географическим, замечает Евгения Кузенкова. Ведь если проанализировать распределение вакансий и кандидатов по регионам (исключив из этой выборки дистанционку), в основном разница будет в пределах нескольких процентов.

Например, в Ивано-Франковской области размещено 3% от всех офлайн-вакансий и 4% кандидатов. Единственная область, где есть статистически значимая диспропорция - Киевская. Здесь имеем 38% офлайн-вакансий и 28% соискателей.

"Казалось бы, по такой логике Киевщина должна была бы быть наиболее "дефицитной" областью. Но нет - конкуренция за вакансии здесь достаточно высокая. Зато крайне сложно закрывать вакансии в Закарпатской, Сумской, Черниговской областях, где доля предложений работы и соискателей вроде бы зеркальная", - отметила эксперт.

Она отмечает, что дефицит кадров сегодня не обусловлен только тем, что в определенной области нет людей. Точнее будет сказать, что нет именно работников с необходимыми навыками.

"В то же время не забывайте о дистанционном формате работы, который не привязан к конкретной области. Работа в интернете вызвала настоящий бум сегодня: конкуренция за удаленные вакансии в 5 раз выше средних показателей", - сказала Кузенкова.

Ранее УНИАН писал, какая средняя зарплата в Украине и стоит ли ждать ее повышения в ближайшее время.

Глава отраслевого совета Федерации металлургов Украины Елена Колесникова сообщала, что большинство украинцев, которые ищут работу, указывают желаемую зарплату ниже 20 тысяч гривен. В то же время половина безработных готова работать лишь неполный день.

справка Евгения Кузенкова редактор аналитических материалов онлайн-портала по поиску работы Work.ua Училась в Национальном юридическом университете имени Ярослава Мудрого. Магистр права. Сейчас работает редактором аналитических материалов онлайн-портала по поиску работы Work.ua и является автором контента.

Вас также могут заинтересовать новости: