В видео, которое показало Минобороны, видно, насколько широким стало применение оптоволокна на войне.

Насколько продуктивными стали на поле боя оптоволоконные беспилотники, свидетельствует видео 63-й механизированной бригады, которое опубликовало Министерство обороны Украины на платформе Х. Как пишет Business Insider, использование этих дронов масштабно возросло только за последний год войны в Украине.

"Вот как сейчас выглядит Серебрянский лес - полностью покрытый оптическим волокном от дронов. Только представьте, сколько здесь летает таких дронов", - говорится в заметке Минобороны.

На кадрах заметно пучки проводов, разбросанных по верхушкам деревьев. Кабели отражают свет, и благодаря этому видно, насколько много их над лесом.

"Некоторые участки леса забиты тоннами проволоки, что свидетельствует о том, что по этим тропам двигалось много оптоволоконных дронов, тогда как другие разбросаны вокруг. Из видео сразу понятно, что в этом районе наблюдается значительная активность оптоволоконных дронов", - пишет издание.

В статье говорится, что это новое видео демонстрирует, насколько расширилось использование оптоволоконных беспилотников с обеих сторон войны. В прошлом году Россия впервые ввела эти проводные системы в качестве контрмеры средствам радиоэлектронной борьбы на поле боя, которые обе стороны используют для глушения беспилотников и предотвращения связи операторов с ними.

Затем их начала использовать и Украина. Однако, говорится в материале, в то время еще не было понятно, были ли оптоволоконные дроны лишь временным решением, которому будут противодействовать, пока не появится что-то лучшее, например дроны с искусственным интеллектом, или они будут служить долго.

Как отметили журналисты, эти дроны полезны для операций на короткие расстояния и на более открытой местности. В лесистых же районах, как видно из видео, они застревают на деревьях.

Оптоволоконные дроны на войне в Украине: актуальные новости

Как сообщает ранее УНИАН, оптоволоконные дроны дали России критическое преимущество в ключевой момент войны в Курской области. The Washington Post писало, что российские оптоволоконные БпЛА имеют более длительный срок службы батареи и более точное наведение, чем беспроводные модели, и значительно превосходили по численности украинские беспилотники на поле боя. Из-за использования этих средств Россией передвижение украинских войск становится настолько рискованным, что они порой оказывались на передовой без продовольствия, боеприпасов и путей эвакуации, рассказали солдаты.

Впрочем, как отмечал недавно главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, Украина догоняет РФ в производстве дронов на оптоволокне. По его словам, Украине известно о планах РФ, о тех задачах, которые у россиян поставлены для наращивания количества БпЛА. Он отметил, что уже есть примеры, когда дроны на оптоволокне летают на расстояние до 40 километров. "Мы в этом процессе пока догоняем. У нас тоже появилось достаточно производителей, которые изготавливают, например, дроны с 20-километровым оптоволоконным кабелем", - подчеркнул Сырский.

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