В частности, изменилась ситуация в районе трассы на Двуречную.

Российские оккупационные войска усилили активность на Купянском направлении. Об этом сообщил старший лейтенант Сил обороны Украины с позывным "Алекс" в своем телеграм-канале "Офицер".

По его словам, к северу от Купянска Харьковской области, в районе Кондрашовки враг не оставляет попыток закрепиться на той стороне трассы на Двуречную, которая контролируется Силами обороны.

"Если несколько недель назад [бои] были на их стороне трассы, то сейчас там фактически красная зона, а серяк (серая зона, – ред.) подвинулся на 200 м в нашу сторону за трассой, потому что те метры – это та самая килл-зона для [россиян], напоминает какую-то компьютерную игру, где зомби вылезают постоянно с одного рубежа и активно дохнут, едва заскочив в зону поражения", – пояснил он.

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"Алекс" также отметил, что на участке наблюдается "чрезвычайно большая активность" российских диверсионно-разведывательных групп (ДРГ).

"К сожалению, иногда работают эффективно", – констатировал военный.

Война в Украине: важные новости

Как рассказал главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, украинские защитники ежедневно отражают яростные атаки врага на нескольких направлениях фронта. В частности, противник пытается прорваться на Константиновку. Бои продолжаются и на новом направлении – Добропольском.

Тем временем дроны Главного управления разведки Минобороны Украины поразили вражеские объекты на территории Брянска. Источники рассказали УНИАН, что были поражены объекты 120-го арсенала Главного ракетно-артиллерийского управления Минобороны РФ.

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