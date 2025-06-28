Эту кабачковую запеканку можно употреблять и как гарнир к мясу, и как самостоятельное блюдо.

Если вам нужно использовать большое количество кабачков, можете приготовить из них вкусную запеканку. Ее можно есть как гарнир к мясу или же как самостоятельное блюдо. Рецепт запеканки опубликовало издание Eatingwell.

В состав блюда входят кабачки, острый сыр чеддер, зеленый лук и хрустящий бекон. Благодаря сырному соусу вкус кабачка значительно улучшается, а соленый бекон и зеленый лук обеспечивают для блюда последний "насыщенный" штрих.

Ингредиенты для запеканки

• 1 столовая ложка оливкового масла первого отжима;

Видео дня

• 4 средних кабачка, нарезанных кружочками толщиной около 0,5 см;

• 1 столовая ложка несоленого сливочного масла;

• 1,5 столовой ложки муки;

• ¾ стакана цельного молока;

• 2 столовые ложки нежирной сметаны;

• 1,5 стакана тертого острого сыра чеддер;

• 1 чайная ложка смеси приправ с чесноком (без соли);

• ¼ чайной ложки копченой паприки;

• ¼ чайной ложки соли;

• ¼ чайной ложки молотого перца;

• 1 большое яйцо;

• ½ стакана измельченного вареного бекона (примерно 3 ломтика);

• 1 средний лук-шалот.

Как приготовить: пошаговая инструкция

1. Разогрейте духовку до 190 градусов. Слегка смажьте форму для выпекания маслом или маслом.

2. Разогрейте 1 столовую ложку масла в большой антипригарной сковороде на среднем огне. Добавьте нарезанные кабачки. Готовьте, часто помешивая, 13-15 минут, пока кусочки станут мягкими. При этом следите, чтобы они не превратились в кашеобразную массу. Не жарьте их слишком долго, потому что потом запеканка будет водянистой.

3. Переложите кабачки в дуршлаг и дайте постоять им 5 минут, чтобы стекла лишняя жидкость. Промочите дополнительно бумажными полотенцами.

4. Растопите 1 столовую ложку сливочного масла в средней кастрюле на среднем огне. Добавьте 1½ столовой ложки муки. Готовьте, постоянно помешивая, примерно 15 секунд. Продолжая помешивать, медленно влейте ¾ стакана молока и 2 столовые ложки сметаны. Готовьте на средне-сильном огне, часто помешивая, пока по краям не начнут образовываться пузырьки.

5. Добавьте стакан сыра чеддер, чайную ложку чесночно-травяной приправы и по ¼ чайной ложки копченой паприки, соли и перца. Готовьте, постоянно помешивая, до образования однородной массы - примерно 1 минуту. Снимите с огня. Добавьте взбитое яйцо и вымешайте до однородности.

6. Разложите кабачки ровным слоем в подготовленную форму. Вылейте на них сырную смесь, посыпьте ¼ стакана бекона и оставшимися ½ стакана сыра чеддер.

7. Выпекайте, пока сыр не расплавится, а по краям не начнут образовываться пузырьки, - примерно 10-15 минут. Посыпьте нарезанным зеленым луком и оставшейся ¼ стакана бекона. Дайте постоять 5 минут.

Чем полезна эта запеканка из кабачков

Кабачок богат антиоксидантами, которые борются с воспалением и способствуют здоровью сердца. Если вы используете желтые цуккини, то в них есть лютеин и зеаксантин, которые поддерживают здоровье глаз. Из кабачков, как и цуккини, вы также получите клетчатку, необходимую для кишечника.

Сыр чеддер, входящий в состав запеканки, содержит в себе белок и кальций. Есть данные, что регулярное употребление умеренного количества сыра может снизить риск сердечных заболеваний. В молоке, как и в сыре, тоже есть кальций и белок, необходимые для здоровья костей и мышц. Оно также может быть полезным для здоровья вашего сердца и мозга.

Ранее УНИАН рассказывал, как вкусно приготовить кабачки с сыром и медом в духовке. Для этого нарезанный кабачок запекают, затем посыпают его сыром, который расплавляют до золотистого цвета. А капля горячего меда добавляет особую нотку, идеально балансируя насыщенный вкус сыра и мягкий вкус кабачка.

Вас также могут заинтересовать новости: