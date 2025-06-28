Звание народной видеокарты по-прежнему принадлежит GeForce RTX 3060. Но у нее есть более актуальная альтернатива от Intel.

Популярный техноблогер с YouTube-канала PC Centric обновил рейтинг лучших видеокарт, актуальных на конец июня 2025 года. Среди них оказались представители разных ценовых категорий, в том числе бюджетного класса.

Традиционно, лучшие видеокарты по соотношению цены и производительности предлагает AMD, тогда как на рынке флагманов доминирует Nvidia.

Для бюджетного игрового ПК

Если бюджет ограничен, то Radeon RX 6600 – оптимальный выбор. Несмотря на выход более четырех лет назад, эта модель по-прежнему справляется со всеми играми в 1080p и при этом стоит недорого.

Видео дня

Тем же, кто рассматривает более актуальные модели, блоггер советует Intel Arc B570 и Arc B580, которые к тому же подойдет и для 1440p.

Видеокарты в среднем бюджете

В сегмент 350-400 долларов идеально вписывается Radeon RX 9060 XT. Особый интерес представляют 16 ГБ видеопамяти, за счет чего жизненный цикл видеокарты при 2К-гейминге увеличивается по сравнению с конкурентами.

Если денег чуть больше, можно рассмотреть GeForce RTX 5060 Ti с 16 ГБ VRAM. А для комфортного 1440p-гейминга без компромиссов советуют Radeon RX 9070 и GeForce RTX 5070.

Для 4K-гейминга

Наиболее привлекательным решением в этой категории являются Radeon RX 9070 XT и GeForce RTX 5070 Ti. 4K-гейминг по цене 1440p – так обе компании позиционируют свои видеокарты.

Тем, кто хочет играть в этом разрешении с трассировкой лучей, рекомендуется смотреть в сторону GeForce RTX 5080 или GeForce RTX 5090.

Напомним, ранее на этой неделе Nvidia представила бюджетную видеокарту GeForce RTX 5050 за 249 долларов. Новинка поддерживает все технологии RTX 50-й серии, включая DLSS 4 и мультикадровую генерацию.

Свежий опрос Steam показал, что самой популярной видеокартой у геймеров является GeForce RTX 3060. За ней идут мобильная GeForce RTX 4060 и ее десктопный вариант. Наиболее распространенные процессоры – 6-ядерные и 8-ядерные.

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