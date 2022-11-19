Зеленский отметил, что этот российский террор - проявление очень циничной российской антиевропейской политики и античеловеческой политики.

По состоянию на сегодня в Украине уже повреждено около половины энергетической инфраструктуры.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом шла речь в переданном журналистам заявлении президента Владимира Зеленского по результатам его встречи с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком.

Он отметил, что хотя это и первый визит премьер-министра Великобритании Риши Сунака в Украину, но это не просто знакомство, а "очень содержательный и полезный для обеих наших стран визит". Зеленский поблагодарил за принципиальную поддержку Украины.

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Зеленский проинформировал Сунака о последствиях российских ракетных ударов.

"По состоянию на сегодня повреждено уже около половины украинской энергетической инфраструктуры. Этот российский террор - не просто очередное издевательство врага над украинцами. Но и проявление очень циничной российской антиевропейской политики, античеловеческой политики", - подчеркнул Зеленский.

Как сообщал УНИАН, премьер-министр Великобритании Риши Сунак находится в Киеве с визитом. Он встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Удар по энергосистеме Украины:

10 октября 2022 года Российская Федерация начала атаки на объекты критической инфраструктуры Украины. Во всех областях начали выключать свет. Только за одни сутки было повреждено 30% энергетической инфраструктуры Украины.

С 10 октября атаки на объекты критической инфраструктуры не прекращались.

Оккупанты бьют по электроподстанциям, объектам гидроэнергетики и тепловой генерации. Есть проблемы с электро- и водоснабжением.

По всей стране начались аварийные отключения электроснабжения.

15 ноября Россия выпустила по территории Украины 100 ракет. Это был самый массовый обстрел энергосистемы Украины с начала войны.

17 ноября 2022 года Минэнерго заявило о том, что Россия пытается остановить украинские АЭС.

17 ноября президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что 10 миллионов украинцев остались без света. В тот же день в Киеве был установлен антирекорд по отключениям электроэнергии.

18 ноября 2022 года в КГГА киевлянам посоветовали сделать запас воды и продуктов.

19 ноября в ДТЭК призвали украинцев подумать о выезде из страны на зиму ради энергосбережения.

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