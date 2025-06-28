Обычно эти продукты содержат много соли.

Многие люди в мире страдают гипертонией, а также артериальным давлением, которое превышает норму. В частности исследования показали, что артериальное давление можно снизить, если придерживаться здорового питания. Поэтому в verywell health назвали 9 продуктов, которые лучше не употреблять, если вы имеете повышенное давление.

Соль

Центр по контролю и профилактике заболеваний в США рекомендует потреблять взрослым не более 1500 миллиграммов натрия в день. Поэтому обязательно читайте этикетки на продуктах, чтобы знать количество соли в одной порции.

Переработанные продукты

Обычно переработанные продукты содержат много соли, которая может повышать артериальное давление.

Видео дня

"Более 75% соли в вашем рационе может поступать из упакованных продуктов, и самый эффективный способ уменьшить потребление соли - это избегать этих продуктов. Фаст-фуд также подвергается интенсивной переработке и содержит много соли, которую добавляют для улучшения вкуса", - объясняют в материале.

Колбасные изделия и бекон

Эти продукты также содержат много соли. Поэтому более полезными вариантами являются ростбиф, свиная вырезка, жареная или запеченная курица и индейка без добавления консервантов.

Замороженная пицца

Популярным продуктом является замороженная пицца, в которой тоже есть много соли. Томатный соус обычно содержит более 400 миллиграммов натрия на полстакана.

"Корж пиццы добавляет еще больше натрия, а чтобы замороженная пицца была вкусной, производители добавляют еще больше соли для улучшения вкуса. Один кусок замороженной пиццы может легко содержать более 1000 миллиграммов натрия", - подчеркнули в издании.

Маринованные огурцы

Маринованные огурцы готовят, засаливая их в соленом рассоле, что является методом консервирования продуктов.

Отмечается, что один маринованный огурец может содержать 300 миллиграммов натрия. Целый маринованный огурец может содержать половину или более от рекомендуемой суточной нормы натрия.

Консервированный суп

Несмотря на то, что порция супа может показаться здоровым выбором, если вы следите за своим артериальным давлением, то лучше избегать его.

"Существуют варианты с низким содержанием натрия, а также вы можете легко приготовить и заморозить супы в отдельных порциях. Если вы готовите суп самостоятельно, вы можете ограничить количество соли, используемой для вкуса, и заменить ее другими специями или травами", - советуют в материале.

Сахар

Людям, страдающим гипертонией, стоит избегать продуктов и напитков, содержащих сахар.

В американской ассоциации сердца советуют ограничить потребление добавленного сахара до девяти чайных ложек в день для мужчин и шести чайных ложек для женщин.

Трансжиры и насыщенные жиры

Если у вас высокое кровяное давление, избегайте продуктов с высоким содержанием таких жиров.

"Насыщенные жиры содержатся в молочных продуктах, красном мясе и кожуре курицы, тогда как большинство трансжиров содержатся в обработанных и упакованных продуктах. Трансжиры, которые часто обозначаются как гидрогенизированные масла, производятся путем отверждения масел с помощью воздуха", - объяснили в материале.

Оба типа жиров могут повышать уровень "плохого" холестерина, в результате чего может произойти закупоривание и затвердевание артерий, а также повыситься артериальное давление, что приведет к гипертонии и сердечным заболеваниям.

Алкоголь

Употребление алкоголя также не является полезным для сердца, ведь он повышает артериальное давление. В частности исследования показали, что ни одно количество алкоголя не является безопасным для здоровья.

"Хроническое употребление алкоголя может со временем привести к повышению артериального давления, и даже один бокал может изменить действие лекарств от артериального давления", - добавили в издании.

Другие советы экспертов

Ранее диетологи ответили, с чего лучше начинать день - с кофе или чая. Они считают, что ни кофе, ни чай не является лучшим напитком для потребления утром, ведь в этом случае питание намного важнее.

Также специалисты рассказали, как правильно мерить артериальное давление. В частности они советуют сажать пациентов на стулья со спинкой, ногами на полу, не скрещивая их, а рука должна лежать на твердой поверхности, которая совпадает с правым предсердием.

Вас также могут заинтересовать новости: