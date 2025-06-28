Ежегодно в конце июня мы отмечаем День Конституции Украины, когда вспоминаем о том, как был принят Основной Закон и что он гарантирует каждому гражданину.

В этом году исполняется 29 лет со дня принятия Основного Закона Украины. Важный государственный праздник мы снова встречаем в условиях военного положения, вызванного полномасштабной агрессией России. Вспоминаем историю этой символичной даты, а также делимся идеями, как поздравить родных и друзей в День Конституции Украины 2025.

Какого числа День Конституции Украины и как принимали главный закон

Конституцию Украины утвердили не сразу после провозглашения независимости, а только 28 июня 1996 года. После почти 24 часов непрерывной работы, в 9:18 утра, Верховная Рада проголосовала за окончательную редакцию Основного Закона - тогда за нее отдали голоса 315 депутатов. С тех пор ежегодно 28 июня - День Конституции Украины.

Как уже говорили, работа над Основным Законом велась около шести лет, с момента принятия Декларации о государственном суверенитете в 1990 году. Было несколько проектов конституции, а их обсуждение сопровождалось острыми спорами касательно вопросов языка, власти и статуса Крыма. В итоге, в новом документе утвердили новую государственную символику, как единственный государственный язык был закреплен украинский, а Крым остался автономной республикой в составе Украины.

Видео дня

Конституция несколько раз изменялась, однако сама процедура внесения правок остается крайне сложной. При этом изменения в документе, угрожающие правам человека, суверенитету или территориальной целостности страны, недопустимы.

Поздравления и открытки с Днем Конституции Украины

Поздравляю с Днем Конституции Украины!

Наша страна прошла довольно сложный путь к своей независимости, а Основной Закон стал ее краеугольным камнем. Сегодня, когда продолжается полномасштабное вторжение РФ, Конституция - не просто текст, а символ украинской свободы, суверенитета и несокрушимости. Скорейшей победы нам, мира, достойной жизни и новой истории - в мирной, свободной и единой Украине!

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С Днем Конституции, украинцы!

Для всех нас этот день - не просто праздник, это напоминание, скольких сил и жертв стоило нам право жить в свободной, демократической стране. Ничто не было зря. И пусть Конституция останется тем фундаментом, который гарантирует нам право на достоинство, правду и независимость. Пусть уже в скором времени мы снова будем жить в мирной Украине, сильном и свободном государстве.

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С Днем Конституции!

Пусть сегодня каждый из нас вспомнит, что наша сила - в единстве, а будущее - в нашей вере в закон и людей. Несмотря на все вызовы и трудности, мы знаем, что мы - выстоим, за нами правда, наши люди, наша Конституция. С праздником!

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День Конституции - дата, когда Украина окончательно заявила миру о себе как о государстве права. Путь к этому был непростым, как и путь к украинской независимости, но годы борьбы и противостояний стоили того, чтобы каждый из нас чувствовал себя защищенным в своей стране. Пусть Конституция всегда остается основой украинской государственности, а мы - на страже ее ценностей.

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Поздравляю с Днем Конституции Украины!

Сейчас, когда мы продолжаем бороться за право быть независимыми, желаю всем нам выдержки, веры и сил. Конституция - это не тлько правила, но и наше достоинство, наши корни и наше будущее. Пусть сегодня станет для каждого точкой переосмысления - кто мы сейчас и какой будет наша страна завтра. Пусть ориентиром для достойных решений будет Основной Закон, а мы, как граждане, будем не только знать свои права, но и сумеем их защитить.

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Напомним, ранее мы рассказывали, какие будут праздники в июле 2025 в Украине.

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