Вместо ряда трамваев в столице сегодня будут курсировать автобусы.

В Киеве после нового массированного ракетного удара, осуществленного Россией в среду, 23 ноября, трамваи временного не будут курсировать по семи маршрутам.

Вместо трамваев на ряде маршрутов будут ездить автобусы, сообщили в КГГА.

Автобусы, в частности, будут курсировать из Отрадного массива до Контрактовой площади.

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Работа транспорта в Киеве сегодня - на каких маршрутах вместо трамваев будут курсировать автобусы:

№8 "ул. Милославская - пл. Дарницкая";

№19 "пл. Шевченко - пл. Контрактовая";

№18 "пл. Контрактовая - ул. Старовокзальная";

№14 "Отрадный массив - пл. Контрактовая";

№12 "Пуща Водица - пл. Шевченко";

№3 "ст. Ромена Ролана - ул. Старовокзальная";

№1 "Михайловская Борщаговка - ул. Старовокзальная".

Ракетный удар России по Киеву 23 ноября - важнейшие новости

Вчера за время, которое длилась воздушная тревога, в небе над Киевом зафиксировали 31 вражескую ракету, 22 из них сбили украинские защитники.

Противники попали в жилой сектор, погибли три человека, а 11 - пострадали. Также ракеты попали в элементы критической инфраструктуры.

В столице возникли проблемы с электро-, водо - и теплоснабжением. Жителям столицы пообещали, что тепло и вода в домах должны появиться утром 24 ноября.

В киевском метро из-за проблем с электроснабжением поезда метро будут курсировать с интервалом около 10 минут.

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