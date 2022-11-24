В Киеве после нового массированного ракетного удара, осуществленного Россией в среду, 23 ноября, трамваи временного не будут курсировать по семи маршрутам.
Вместо трамваев на ряде маршрутов будут ездить автобусы, сообщили в КГГА.
Автобусы, в частности, будут курсировать из Отрадного массива до Контрактовой площади.
Работа транспорта в Киеве сегодня - на каких маршрутах вместо трамваев будут курсировать автобусы:
- №8 "ул. Милославская - пл. Дарницкая";
- №19 "пл. Шевченко - пл. Контрактовая";
- №18 "пл. Контрактовая - ул. Старовокзальная";
- №14 "Отрадный массив - пл. Контрактовая";
- №12 "Пуща Водица - пл. Шевченко";
- №3 "ст. Ромена Ролана - ул. Старовокзальная";
- №1 "Михайловская Борщаговка - ул. Старовокзальная".
Ракетный удар России по Киеву 23 ноября - важнейшие новости
Вчера за время, которое длилась воздушная тревога, в небе над Киевом зафиксировали 31 вражескую ракету, 22 из них сбили украинские защитники.
Противники попали в жилой сектор, погибли три человека, а 11 - пострадали. Также ракеты попали в элементы критической инфраструктуры.
В столице возникли проблемы с электро-, водо - и теплоснабжением. Жителям столицы пообещали, что тепло и вода в домах должны появиться утром 24 ноября.
В киевском метро из-за проблем с электроснабжением поезда метро будут курсировать с интервалом около 10 минут.