Если вам не хочется гладить постельное белье, есть вариант попроще.

Далеко не все хозяйки гладят постельное белье - есть и те, кто ленятся это делать или просто не считают нужным. На самом деле, есть несколько причин, зачем гладить постельное белье, и как можно добиться ровной и мягкой ткани без утюга.

Зачем гладить постельное белье после стирки - мифы и правда

Каждая женщина сама решает, гладить или нет постельное белье, и каким именно способом. Конечно, самый простой и понятный метод - использование утюга. Преимуществ у глаженного белья немного - например, оно приятнее на ощупь. Хотя, это не касается абсолютно всех типов тканей, потому что если вы начнете на высоких температурах гладить "смешанные", очень быстро постельное перестанет впитывать влагу. Это значит, что даже не особенно обильно потея ночью, утром вы проснетесь в мокрых простынях. Если вам нравится вид и текстура "хрустящего" белья, покупайте комплекты только из натуральных тканей.

Второй момент, о котором часто говорят приверженцы глажки, что она убивает микробов. На самом деле, в этом нет и доли правды. Привычка гладить постельное белье в нашей стране - это пережиток советского прошлого. В те времена наши мамы и бабушки стирали белье или руками, или в очень слабых стиральных машинках, где постельное просто вращалось в барабане в теплой или холодной воде. Ополаскивать его, как правило, нужно было отдельно в ванной. Сейчас, в современных машинках, можно выставить любую температуру, любой режим. К примеру, "хлопок 90 градусов" убивает любые бактерии напрочь, поэтому в дополнительной атаке несуществующих вредных микроорганизмов нужды нет.

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В гостиницах такая же история, там тоже пользуются качественными машинками, однако гладят белье по другой причине - так оно эстетически выгоднее смотрится на кровати. Хотя если вы один раз поспите на ней - к утру ткань все равно станет мятой. Надо ли гладить постельное белье после стирки, каждая хозяйка решает сама.

Как правильно гладить постельное белье - быстрый лайфхак

Если вы все-таки определили для себя, что глажка обязательна, подумайте, как вы будете это делать. Первый вариант - обычный утюг, который нужно разогреть до высокой температуры и использовать по назначению. Если у вас нет возможности обойтись без глажки, попробуйте превратить домашнюю рутинную задачу в медитативный процесс. Выключите сериал, уберите мужа и детей из комнаты, разложите доску, расстелите белье. Нагрейте утюг и молча, в полной тишине, старательно выглаживайте ткань, размышляя о своем. Так у вас получится и полезное дело выполнить, и побыть наедине с собой, привести мысли в порядок. Есть мнение, что в суете гладить постельное белье вредно - так ваш мозг быстрее устает.

Когда не хотите пользоваться утюгом и медитировать, а белье погладить нужно, попробуйте вооружиться кукурузным крахмалом. Вам нужно развесить простыни и пододеяльники на бельевой веревке или разложить на любой ровной поверхности. Далее взять бутылку, налить в нее стакан воды, засыпать 1 ч.л крахмала и размешать. Прикрепить пульверизатор и попшикать постельное - ткань станет плотнее внешне и на ощупь, выровняется, вы получите эффект глажки без утюга буквально за пару минут.

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