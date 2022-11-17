Первый заместитель министра энергетики Юрий Власенко отметил, что основные попадания были по подстанциям.

Целью ракетного удара со стороны России 15 ноября была остановка атомных электростанций Украины.

Об этом в интервью Forbes заявил первый заместитель министра энергетики Юрий Власенко, отметив при этом, что основные попадания были по подстанциям.

"Вероятно, их энергетики, имеющие схемы питания нашей энергосистемы, подсказали военным куда бить, чтобы остановить наши АЭС. Однако мы смогли быстро задействовать резервные схемы питания для обеспечения работы станций", — сказал он.

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Удар по Украине 15 ноября:

15 ноября Россия выпустила по территории Украины 100 ракет. Это был самый массированный обстрел энергосистемы Украины с начала войны.

Из-за массированной атаки РФ в ряде областей Украины ввели аварийные отключения света.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на массированную ракетную атаку России по Украине и подтвердил, что большинство вражеских ракет были выпущены именно по энергетической инфраструктуре Украины.

15 ноября 2022 года мобильные операторы обратились к украинцам на фоне перебоев со связью и интернетом и предупредили о проблемах со связью из-за отключения электричества.

16 ноября украинцев предупредили об экстренных отключениях света.

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