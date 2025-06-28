Среди других причин, у азиатов слишком идеальная кожа.

Хидео Кодзима объяснил, почему редко приглашает японских актёров в свои игры. Всего в проектах геймдизайнера не наберётся даже десяток артистов из Страны восходящего солнца.

В интервью IGN Japan он отметил, что основной причиной остаётся языковой барьер. Озвучка и захват движений происходят в студии в Лос-Анджелесе, и для работы нужен актёр с уровнем английского языка, приближенным к носителю.

По словам Кодзимы, актрису Сиори Куцуне, сыгравшую Рейни в Death Stranding 2, выбрали именно потому, что она выросла в Австралии, свободно говорит по-английски и при личной встрече произвела хорошее впечатление.

Видео дня

Он также упомянул технические сложности. По его словам, из-за особенностей кожи у азиатских актёров, и особенно у молодых людей, сложнее добиться фотореализма при 3D-сканировании: "Кожа получается слишком идеальной, почти как компьютерная графика".

Тем не менее, разработчик подчеркнул, что в Death Stranding 2 использовалась новая технология захвата внешности, которая позволила добиться более точного результата.

Он надеется, что в будущем сможет работать с большим числом японских актёров и даже не исключил, что однажды сделает игру, действие которой будет происходить в Японии.

Ранее Хидео Кодзима рассказал, что оставил в Death Stranding 2 полно пасхалок на самого себя. Геймдизайнеру пришлось делать это самому, потому что его команда отказалась.

Вас также могут заинтересовать новости: