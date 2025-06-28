Дроны поразили объекты 120-го арсенала Главного ракетно-артиллерийского управления минобороны РФ.

Ударные беспилотники Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны утром 28 июня атаковали военные объекты российской армии в Брянске.

Об этом УНИАН сообщил источник в разведке. По словам собеседника, местные СМИ писали, что в Брянске была слышна сильная стрельба и серия взрывов после нее.

"Ой, как 2 раза ужаснуло! Взялись за нас конкретно", - местные паблики пестрят сообщениями жителей, которые слышали пролеты неизвестных БпЛА и сильные взрывы.

В то же время, местные власти никак не прокомментировали взрывы, только напомнила о запрете съемки и публикации видео "последствий работы ПВО".

Источники отметили, что ГУР продолжает операцию по демилитаризации страны-агрессора, и сегодня дроны поразили объекты 120-го арсенала Главного ракетно-артиллерийского управления минобороны РФ.

Сейчас информация о последствиях атаки уточняется.

Удары по РФ

26 июня ударные БпЛА ГУР поразили склады хранения ракетного топлива и горюче-смазочных материалов 1061 центра МТО ВС РФ в Брянске.

Сначала местные паблики сообщили о пролетах неизвестных БпЛА. Позже жители Брянска начали жаловаться на взрывы и на пожар в одном из районов города. Некоторые из местных даже не скрывали точной локации и объекта поражения.

Причиной взрывов и пожара на военных складах в Брянске стали дроны типа "Бобер", "Баклан" и "Горизонт".

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