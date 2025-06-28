Даже после окончания боевых действий реалии Украины будут уже другими, чем до войны.

В Верховной Раде сейчас разрабатывают специальный закон, по которому пройдут первые послевоенные выборы в Украине. Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер Руслан Стефанчук.

"Мы нарабатываем этот законопроект, ведь для проведения следующих выборов необходим новый специальный законопроект, который будет регулировать так называемые послевоенные выборы", - сказал он.

По словам руководителя украинского парламента, по окончании войны перед страной появится немало вызовов, характер которых будет определяться, в частности, сроками и условиями окончания боевых действий. Поэтому законодатели пытаются учесть разные сценарии.

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Например, надо решить вопрос участия в выборах военнослужащих (не только право голосовать, но и право избираться) и беженцев. Также непростым является вопрос о том, стоит ли проводить одновременно все выборы (парламентские, президентские и местные), или стоит развести их во времени.

Многое будет зависеть и от ситуации с безопасностью. Например, нужно прописать алгоритм действий на случай, если воздушные тревоги останутся актуальными и с наступлением мира.

"Мы готовим различные базовые сценарии для того, чтобы люди могли реализовать свое фундаментальное конституционное право на выбор. И это должно быть в Украине. И мне кажется, что нам удастся найти этот правильный законодательный компромисс", - заявил Стефанчук.

Выборы в Украине: последние новости

Как писал УНИАН, в марте этого года западные СМИ со ссылкой на свои источники писали, что президент Украины Владимир Зеленский поручил своей команде начать подготовку к проведению выборов как можно быстрее после завершения боевых действий. Однако сами выборы станут возможными только после отмены военного положения.

Тогда же председатель Центральной избирательной комиссии Олег Диденко отмечал, что для подготовки выборов после отмены военного положения понадобится больше времени, чем это определено действующим законодательством. По его словам, закон о выборах в его нынешней редакции просто не учитывает военных реалий, а потому должен быть изменен.

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