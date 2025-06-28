Доходы разработчиков Electronic Arts снизились до минимума с 2022 года.

На фоне массовых увольнений и сокращения зарплат внутри индустрии, глава Electronic Arts Эндрю Уилсон за год увеличил свой доход на 5 миллионов долларов.

Из финансового отчёта компании стало известно, что общий доход Уилсона за финансовый 2025 год составил более 30 миллионов долларов.

Хотя его базовая зарплата осталась прежней, 1.3 миллиона в год, львиную долю дохода составили бонусы, акции компании и дополнительные бонусы, включая почти 700 тысяч, которые EA потратила на его охрану.

Видео дня

Тем временем, средняя зарплата сотрудника Electronic Arts упала до 117 тысяч долларов в год. Это минимальный показатель с 2022 года.

Если сравнивать, то в пересчёте на цифры Уилсно получил в 260 раз больше, чем обычный сотрудник EA. При этом именно рядовые сотрудники продолжают попадать под волну сокращений.

Ранее мы рассказывали, что игроки извинились перед разработчиками Dragon Age: The Veilguard. Bloomberg выяснил, что EA вставляла палки в колёса разработчикам из BioWare.

Кроме того, недавно автор Dragon Age рассказал, что EA называла фанатов серии "задротами в пещере". Издатель не сильно беспокоился о возможных продажах игры, ведь всегда была прослойка игроков, которая купит любую RPG.

Вас также могут заинтересовать новости: