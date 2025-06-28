Предупреждение в столице объявили сразу на два дня.

В Киеве срочно объявили повышенный уровень опасности, который будет действовать вплоть до конца суток 29 июня. Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр.

"В ближайший час с удержанием до конца суток 28 июня и в течение суток 29 июня порывы ветра 15-18 м/с", - прогнозируют синоптики.

Сильный ветер также ожидается и по Киевской области. Из-за этого объявлен І уровень опасности.

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"Погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движения транспорта", - предупреждают в гидрометцентре.

Ранее Укргидрометцентр сообщил, что в ближайшие дни в Киеве сохранится теплая и сухая погода.

Согласно прогнозу, с 28 июня по 2 июля в столице и области будет преобладать влияние зоны повышенного давления, что обеспечит отсутствие осадков и комфортную температуру.

Лишь 28 июня ожидаются кратковременные незначительные дожди, которые принесет атмосферный фронт.

Также отмечается, что северо-западный ветер, который ощущался в конце июня, постепенно стихнет в первые дни июля.

Температурные показатели будут оставаться стабильными, с тенденцией к постепенному повышению. В частности, 28 июня в Киеве будет около +22°, в период с 29 июня по 1 июля температура будет колебаться в пределах +22...+24°, а уже 2 июля воздух прогреется до +25°.

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