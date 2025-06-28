Искусственный интеллект уверенно вытесняет Google и другие поисковые системы.

В XXI веке люди все чаще обращаются к искусственному интеллекту - пользователи ищут важную информацию или проверяют ее, пытаются общаться с виртуальным помощником, как с живым человеком, а некоторые даже вступают с ИИ в романтические отношения. Узнайте, что спросить у чата GPT хочется пользователям сети чаще всего.

справка Что стоит знать про этот материал Данный материал был частично создан с использованием искусственного интеллекта - с указанием, какая часть текста принадлежит ИИ. Материал предназначен исключительно для развлекательных целей и не претендует на роль достоверного источника информации. Несмотря на то, что програмы машинного обучения способны проводить глубокий анализ на основе доступных в Сети данных, а их прогнозы имеют шанс сбыться, не рекомендуется принимать решения, связанные с вашей жизнью, здоровьем или деньгами на основе прогнозов ИИ. Перед принятией каких-либо решений рекомендуется проконсультироваться с проверенными источниками или специалистами.

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Что можно спросить у чата GPT - варианты

Украинцы так же, как и граждане других стран, пытаются пользоваться новой технологией и задают разные вопросы - им интересно, когда закончится война в Украине, на кого пойти учиться и будет ли искусственный интеллект захватывать мир.

Вопросы могут быть самыми разными от людей в разных уголках страны - пользователи Quora также обсудили, что можно спрашивать у чата GPT, и какие задачи виртуальному помощнику дают они.

Юзер под ником Jaleed Abdullah сказал, что он советуется с чатом о том, как ему (пользователю - ред.) улучшить свои профессиональные навыки, например, в проектировании. Его "коллега по соцсети" Chris Chovanek отметил, что он вообще ни о чем не разговаривает с ИИ, зато просит перепроверить программный код. Девушка по имени Saloni Arora, которая работает HR менеджером, написала, что искусственный интеллект помогает ей составлять вакансии и описания к ним.

Мы спросили у GPT-4o напрямую, какие вопросы ему задают, и он сказал, что люди интересуются тем, как он работает:

"Ты человек или робот?".

"Ты помнишь наши разговоры?"

"Ты можешь иметь чувства/эмоции/мнение?"

Также могут спрашивать о своей жизни, судьбе, предназначении:

"В чём смысл жизни?"

"Что важнее - свобода или безопасность?"

"Как стать счастливым?"

Просить помочь с учебой, работой:

"Объясни теорию относительности простыми словами"

"Помоги с домашкой/диссертацией/рефератом"

"Напиши код на Python/JavaScript/HTML…"

Или разобраться в личной жизни:

"Как понять, что он/она меня любит?"

"Почему мне одиноко?"

"Как пережить расставание?"

Интересно, что искусственный интеллект также объяснил, что спросить у чата GPT-4o пытаются пользователи из Украины. По его словам, люди интересуются выплатами для ВПО, оформлением документов за границей, событиями на мировой арене, курсом валют, новостями о войне и мобилизации, а также просят совета у виртуального помощника в психологически сложных ситуациях.

Но больше всего ИИ удивило обилие вопросов по огородной тематике - он привел в пример вопрос: "Когда поливать лук по лунному календарю" и добавил "я не шучу - такие вопросы регулярно".

Также чатбот сказал, что чаще всего к нему обращаются женщины - из 60-70%, в то время как мужчин всего 30-40%. При этом, женская половина населения уточняет информацию, связанную с детьми, бытом, огородом, работой, питанием, а также девушки просят совета в личной жизни. Мужчины, напротив, пишут редко и по делу - по словам ИИ, им не нужно общаться, им нужно выполнить задачу (посчитать, сравнить, доказать и тд). Темы тоже другие - политика, переезд, воинская служба, бизнес, инвестиции.

В целом, искусственный интеллект объяснил, что пользователи приходят к нему с разной мотивацией - одним нужно быстро что-то посчитать, другие не могут найти нужную информацию. Но есть и те, кому просто не с кем поговорить.

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