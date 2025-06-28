В православный праздник сегодня верующие обращаются с особыми молитвами.

29 июня по новому церковному стилю православные вспоминают святых апостолов Петра и Павла - одних из самых почитаемых учеников Христа. Какие традиции связаны с днем, какие приметы сохранились, а какой сегодня церковный праздник по старому стилю - читайте в материале.

Какой праздник сегодня церковный в Украине

29 июня (в старом календаре это 12 июля) чествуют святых апостолов Петра и Павла.

Апостол Петр (его изначально звали Симон) был сыном рыбака и до встречи с Иисусом Христом занимался рыболовным ремеслом. Петр стал одним из 12 учеников Спасителя, а также первым, кто назвал Иисуса Сыном Божьим. Апостол Петр присутствовал во время Преображения Господня на горе Фавор. После воскресения Иисуса он стал проповедником и главой первой христианской общины.

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Во время правления императора Нерона Петра казнили - его приговорили к кресту, но апостол попросил распять его вниз головой, так как считал себя недостойным умереть так, как Господь.

Апостол Павел (в прошлом его звали Савл) был родом из римской знатной семьи и изначально участвовал в гонениях христиан. После встречи с воскресшим Христом Павел принял христианство и стал одним из главных проповедников. Он основал множество общин и написал послания, которые вошли в Новый Завет.

Какой сегодня церковный праздник в Украине отмечают еще:

почитают святителя Григория, митрополита Ираклийского;

Касперовскую икону Божией Матери.

Ранее мы также рассказывали, какой сегодня церковный праздник по старому календарному стилю - 29 июня вспоминают святителя Тихона, епископа Амафунтского.

О чем помолиться, что можно и чего нельзя делать сегодня

В день святых апостолов Петра и Павла верующие традиционно идут в церковь, но молиться можно и дома - главное, чтобы молитва была искренней. В молитвах к апостолам обращаются просьбы об исцелении, материальном благополучии, хорошем урожае и успехах в учебе. Апостола Петра считают покровителем рыбаков, а Павла - помощником в обучении и укротителем стихий.

Как уже говорили, 29 июня по новом стилю почитается образ Касперовской Богоматери - ей молятся об исцелении, защите родной земли и победе над врагом, ее считают заступницей морского и воздушного флота. Находится икона в Успенском соборе Одессы и почитается как берегиня города.

В народе праздник называют Петра и Павла, Петров день - он считается одним главных праздников лета, который завершает купальский цикл (вместе с днями Аграфены Купальницы и Ивана Купалы) и символизирует расцвет природных сил. К празднику принято заранее убирать дом и готовить угощения, а за праздничным столом собирают родных и близких. Говорят, что богатый стол - к богатому году, а главным блюдом дня должна быть рыба.

В день Петра и Павла не допускается никакой тяжелой физической работы - все важные дела следует закончить накануне или перенести на попозже. Также в этот день не совершают венчаний и не играют свадеб.

По народным приметам на Петра и Павла не советуют:

давать и брать деньги в долг;

шить, вязать;

делать крупные покупки.

Употреблять крепкий алкоголь сегодня также нельзя - по поверью, это может привести к алкогольной зависимости. Категорически в этот день запрещают купаться - по поверьям, это может привести к беде.

Приметы на Петра Павла - к чему дождь, жара и кукушка

29 июня наблюдают за природой, чтобы узнать, какими будут урожай, лето и когда наступит зима:

если идет дождь - урожай будет щедрым;

накануне кукушка умолкла, а 29 июня снова закуковала - зима будет поздней;

сильная жара в этот день - будут крепкие морозы на Рождество, а дожди - к прохладному лету и снежной зиме.

Говорят, что если на Петров день мокро, то сенокос будет тяжелым, но запасов хватит до весны.

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