Премьер-министр Венгрии не решился применять силу.

В Будапеште состоялся ЛГБТК+ парад, в котором приняли участие около 100 тысяч человек, что делает его крупнейшим в истории Венгрии, несмотря на предупреждения правительства премьер-министра Виктора Орбана, считающего его незаконным мероприятием.

При этом сам Орбан решил избежать кадров с жесткими мерами подавления, поэтому полиция в процесс не вмешивалась, пишет El Mundo.

"В этом году Будапештский Прайд — это не просто праздник, а четкая международная позиция", — заявила президент мероприятия Виктория Радваньи. Среди участников — около сотни депутатов Европарламента и политиков-социал-демократов, либералов и "зеленых" из разных стран.

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Они прибыли с посланием для Орбана: "Мы не потерпим, чтобы он "демонтировал" европейский проект и попирал основные права человека", — заявил француз Рафаэль Глюксманн, призвавший ЕС "остановить" националистического лидера и "крестоносца христианских ценностей".

Сообщается, что участие более 70 евродепутатов и представителей левоцентристских партий было заранее объявлено.

СМИ пишет, что до возвращения Орбана к власти в 2010 году Венгрия была одной из самых прогрессивных стран региона: гомосексуальность была декриминализована в начале 1960-х годов, а гражданские союзы для однополых пар признаны в 1996 году. Но глава правительства, сторонник "нелиберальной демократии", постепенно изменил "правила игры".

Другие новости про Виктора Орбана

Ранее УНИАН сообщал, что Орбан запугивает мир Третьей мировой войной из-за потенциального вступления Украины в НАТО. Более того, премьер-министр Венгрии выступает против нашей страны в ЕС.

В Офисе президента Украины, в свою очередь, прокомментировали позицию Орбана. "Орбан взялся блокировать движение Украины в Европу. Говорит, что венгры против. При всем уважении, венгры - это далеко не вся Европа, это лишь 2% населения ЕС. А Орбан лишь один из 27 европейских лидеров", - отметила Ирина Верещук.

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