Европа должна стать способной к сдерживанию на фоне угрозы российской агрессии, считает Йенс Шпан.

Лидер фракции Христианско-демократического союза и Христианско-социального союза (ХДС/ХСС) в Бундестаге Йенс Шпан считает, что Германия на фоне угрозы российской агрессии должна получить доступ к ядерному арсеналу Франции и Великобритании. Об этом он сказал в интервью Welt.

"Российская агрессия - это совершенно новая угроза. Европа должна стать способной к сдерживанию. Американские ядерные бомбы размещены в Германии именно для этого. Но этого недостаточно в долгосрочной перспективе. Нам нужно обсудить участие Германии или Европы в ядерном арсенале Франции и Великобритании, возможно, также о нашем собственном участии вместе с другими европейскими государствами", - высказался он.

По словам политика, это будет стоить много денег, "но те, кто хочет защиты, также должны его финансировать". Также он призвал провести дебаты "относительно независимого европейского ядерного зонтика".

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"И это сработает только при участии немецкого руководства. Те, кто не сможет сдержать ядерное оружие, станут пешками в мировой политике", - заявил Шпан.

В то же время, предположил он, Франция, скорее всего, не позволит Германии "коснуться своей красной кнопки", поэтому он предложил идею, как обеспечить странам Европы доступ к ядерному оружию. В частности, он считает, что можно было бы контроль над ядерным оружием распределить "случайным образом между государствами-членами", и тогда потенциальный противник не будет знать, кто ему может нанести удар.

Проблема ядерного сдерживания в Европе: актуальные новости

Ранее УНИАН рассказывал, может ли "ядерный зонтик" Франции защитить Европу. По мнению экспертов, арсенал этой страны, который составляет около 300 боеголовок, пока слишком мал для того, чтобы защитить весь регион. Кроме того, Франция, в отличие от Великобритании, не участвует в Группе ядерного планирования НАТО (NPG), координирующей ядерную политику Альянса. Поэтому, писало Financial Times, самым простым и быстрым способом для Франции усилить европейское сдерживание было бы присоединиться к этой группе, чтобы использовать свое ядерное оружие для коллективной обороны.

Также и эксперты Defense Express отмечали, что Франция не способна предоставить Европе "ядерный зонтик", поскольку ей не хватает для этого как достаточного количества ядерных ракет, так и психологической готовности играть соответствующую роль. По их мнению, Франция должна быть готова уничтожить Москву, чтобы ее "ядерный зонтик" над Европой действительно был формой реальной защиты.

Между тем директор по ядерной политике НАТО Джим Стокс заявил, что США не откажутся от ядерного сдерживания в Европе. Он отметил, что сейчас идут сложные разговоры по оборонным расходам членов Альянса, но США четко дали понять, что их политика ядерного сдерживания не изменится.

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