В Украине продолжается призыв военнообязанных в ряды ВСУ, мобилизация после 50 лет - в том числе.

Мобилизация 2025 в Украине продлена до 7 августа. В ряды Вооруженных Сил призывают военнообязанных всех возрастов, предусмотренных законом, но мобилизация 50+ в Украине имеет некоторые нюансы. Рассказываем, как она будет проходить в июле.

Мобилизация 50 лет и старше в июле 2025 - кого призывают

Процесс мобилизации ныне в Украине одинаков для военнообязанных всех возрастов (от 18 до 60) - они подчиняются общим правилам, прописанным в Законе Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации". Поэтому, если говорить о призыве 25+ и какие мужчины старше 55 лет могут быть мобилизованы, то процесс и обязанности военнообязанных граждан будут одинаковыми - при условии, что у них нет оснований для отсрочки от службы.

Основания для отсрочки для возрастной категории 50+ остаются такими же, как и для остальных:

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освобождение от службы получают те, кто непригоден по состоянию здоровья;

те, у кого есть инвалидность любой группы;

военнообязанный может быть освобожден, если достиг 60 лет - это предельный возраст службы;

могут получить отсрочку те, у кого трое и больше несовершеннолетних детей, которых он содержит;

те, кто ухаживает за близкими, у которых есть инвалидность;

те, кто является опекунами и попечителями людей, которые не могут позаботиться сами по себе, или ребенка/детей-сирот.

Чаще всего освобождение или отсрочку от службы в возрасте 50+ получают из-за неудовлетворительного состояния здоровья, что не позволяет человеку полноценно нести военную службу.

Напомним, ранее мы подробно писали о том, кому будет положена отсрочка от мобилизации в июле и как ее оформить.

Мобилизация 50+ в Украине - куда направляют служить

В зависимости от того, есть ли у военнообязанного боевой опыт/военная специальность, определяют, где он будет служить. Но в возрасте старше 50 лет обычно не отправляют в штурмовые бригады (разве что человек сам захочет). Чаще всего такие мобилизованные служат в подразделениях тылового обеспечения, а если у человека есть военно-учетная специальность, то туда, где он может ее применить. Например, военнослужащие могут быть водителями, связистами, механиками, электриками и другими.

Мобилизация 55 лет проводится по такому же принципу, но чем ближе возраст человека к 60 годам, тем менее активно его рассматривают - в 60 лет можно писать рапорт на увольнение. Тем не менее даже в возрасте 59 лет могут призвать на службу наравне с теми, кто младше - это не будет противоречить закону.

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