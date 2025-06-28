Премьер Венгрии говорит, что вступление Украины в НАТО означает, что начнется Третья мировая.

Вступление Украины в НАТО означало бы начало Третьей мировой войны, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Об этом он написал на своей странице на платформе Х.

"Украина в НАТО? Это будет означать войну с Россией, а на следующий день - Третью мировую войну", - говорится в заметке политика.

Также он выступил против принятия Украины в Европейский Союз, мол, "безрассудная спешка" это "приведет к перемещению линии фронта в сердце Европы".

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"Это не дипломатия, это безумие - в пороховую бочку спички не бросают спички. Мы не позволим им превратить Европу в поле боя", - заявил Орбан.

Другие заявления Орбана относительно Украины

Как сообщал ранее УНИАН, Орбан заявил, что его задача - делать так, чтобы Украина не была в НАТО. Во время саммита НАТО в Гааге политик заявил, что Альянс не имеет дел в Украине, потому что она не является страной-членом, а также, что его задача - не допустить вступления Украины в НАТО. Также он убеждает, что Россия не представляет реальной угрозы для Альянса, хотя, по его словам, в декларациях саммитов НАТО "постоянно об этом упоминают": "Я не думаю, что Россия представляет какую-либо реальную угрозу для НАТО. Потому что мы гораздо сильнее".

Кроме того, перед саммитом НАТО премьер-министр Венгрии сказал, что четыре страны не хотят видеть президента Украины Владимира Зеленского на этой встрече. По его словам, это Венгрия, Словакия, Соединенные Штаты Америки и Турция. Он добавил, что в национальных интересах его страны не быть частью любого интеграционного сообщества с Украиной: "Венгрия не хочет быть членом ни одного объединения ЕС с Украиной - ни в НАТО, ни в Европейском Союзе".

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