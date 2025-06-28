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СБУ уничтожила три российских вертолета и разгромила "Панцирь-С1"
15:14, 28.06.250 мин.
Отмечается, что цели поражены в результате операции на военном аэродроме "Кировское" во временно оккупированном Крыму.
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