Ученые еще должны подтвердить, что эти минералы образовались без вмешательства человека.

В штате Нью-Мексико геологи обнаружили три минерала, которые ранее не были каталогизированы наукой. Речь идет о таких минералах, как рейдмаркит, виргиллует и стунортопит, что увеличило их количество в мире до 5998 видов. Об этом пишет earth.com.

"В отличие от растительного и животного царств, которые насчитывают миллионы известных видов, минеральное царство имеет гораздо меньше представителей. На сегодня известно 5998 видов минералов, но каждый год открываются новые", - рассказал доктор Джон Ракован из Бюро геологии и минеральных ресурсов Нью-Мексико при Технологическом университете Нью-Мексико.

На горе Кукс Пик, где были найдены эти минералы, есть хребет, гранодиоритовое ядро которого когда-то питало богатые рудой гидротермальные жидкости.

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Такие жидкости оставили полости, наполненные свинцом, цинком, серебром и флюоритом, а в некоторых окисленных полостях они оставили и богатые молибденом условия, необходимые для кристаллизации редких гидратов молибденовой кислоты.

Если говорить о рейдемарките, то он образует бесцветные иглы длиной всего в миллиметр, однако они достаточно гибкие, чтобы сгибаться, не ломаясь.

В то же время виргиллуэтит имеет вид желто-зеленых пластин, которые часто покрывают более ранние кристаллы, тогда как стунортопит имеет вид коротких молочных пластин, которые иногда заменяют желтый минерал сидвилит.

"Каждый минерал чтит жителя Нью-Мексико, чей жизненный труд способствовал развитию региональной геологии: коллекционера минералов Рамона С. ДеМарка, экономического геолога доктора Вирджила В. Люта и профессора Университета Нью-Мексико доктора Стюарта А. Нортропа", - уточнили в материале.

Лабораторные исследования свидетельствуют о том, что формула рейдемаркита - MoO₃-H₂O.

"Виргиллуэтит имеет тот же химический состав MoO₃-H₂O, но кристаллизуется в моноклинной листовой структуре, идентичной вольфрамиту, WO₃-H₂O", - пояснили в издании.

Стунортопит был назван в честь доктора Стюарта Нортропа, автора авторитетной книги "Минералы Нью-Мексико".

Сейчас все три минерала выставлены на всеобщее обозрение в Музее минералов Нью-Мексико в Сокорро. Посетители могут посмотреть на образцы рейдмаркита, виргиллуэтита и стунортопита - "каждый из которых представляет момент, когда химический состав Земли на короткое время изменился, чтобы создать что-то новое".

В свою очередь геологи еще должны подтвердить, что эти минералы образовались без вмешательства человека и оставались стабильными благодаря естественным геологическим процессам.

Ценные минералы в мире

Ранее в Китае нашли огромное месторождение золота стоимостью 78 миллиардов долларов. Сейчас это одно из крупнейших месторождений в мире. Эксперты считают, что в одной тонне руды может содержаться до 138 граммов золота.

Также в Китае обнаружили месторождение тория стоимостью 178 миллиардов долларов. В нем было найдено примерно миллион тонн тория - альтернативного ядерного топлива, которое, по словам экспертов, может обеспечить Китай энергией на тысячу лет вперед.

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