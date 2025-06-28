Баллистическая ракета "Сапсан", производство которой планирует начать Украина, уже сейчас очень востребована на фронте, где остро не хватает мощных средств поражения на тактическую глубину. На потребность в таком инструменте обратила внимание украинская военно-аналитическая группа Frontelligence Insight.
"Анализ спутниковых снимков линии фронта и оккупированных территорий, проведенный нашей командой, указывает на значительные пробелы в некоторых возможностях Украины, в частности в нацеливании на скопления войск и важные логистические центры, расположенные глубже за линией фронта", - сообщает в Телеграмм руководитель группы, бывший офицер ВСУ, который действует под псевдонимом Tatarigami.
Он отметил, что дроны-камикадзе, даже большие, не подходят для поражения подобных целей из-за малой мощности боевой части и невысокой скорости полета, которая дает врагу время отреагировать на угрозу.
"Зато российские ракеты малой дальности, такие как "Искандер", а также северокорейские KN-23 и KN-24, помогают уменьшить эту проблему с их стороны", - добавил аналитик.
Украина начинает производство собственной баллистической ракеты
Как писал УНИАН, ранее в этом месяце украинские СМИ сообщили, что многострадальный ракетный комплекс "Сапсан" таки начнут производить серийно. В прошлом году ракеты прошли успешные полигонные испытания, а этой весной их удачно протестировали на российских военных объектах.
Вскоре эту информацию подтвердил и президент Владимир Зеленский. Однако, судя по формулировкам, которые он использовал, серийное производство еще не началось, а лишь планируется. Поэтому, когда эти ракеты начнут поступать в войска в значимом количестве, пока неизвестно.