У России такой инструмент имеется, и на в полной мере пользуется своим преимуществом.

Баллистическая ракета "Сапсан", производство которой планирует начать Украина, уже сейчас очень востребована на фронте, где остро не хватает мощных средств поражения на тактическую глубину. На потребность в таком инструменте обратила внимание украинская военно-аналитическая группа Frontelligence Insight.

"Анализ спутниковых снимков линии фронта и оккупированных территорий, проведенный нашей командой, указывает на значительные пробелы в некоторых возможностях Украины, в частности в нацеливании на скопления войск и важные логистические центры, расположенные глубже за линией фронта", - сообщает в Телеграмм руководитель группы, бывший офицер ВСУ, который действует под псевдонимом Tatarigami.

Он отметил, что дроны-камикадзе, даже большие, не подходят для поражения подобных целей из-за малой мощности боевой части и невысокой скорости полета, которая дает врагу время отреагировать на угрозу.

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"Зато российские ракеты малой дальности, такие как "Искандер", а также северокорейские KN-23 и KN-24, помогают уменьшить эту проблему с их стороны", - добавил аналитик.

Украина начинает производство собственной баллистической ракеты

Как писал УНИАН, ранее в этом месяце украинские СМИ сообщили, что многострадальный ракетный комплекс "Сапсан" таки начнут производить серийно. В прошлом году ракеты прошли успешные полигонные испытания, а этой весной их удачно протестировали на российских военных объектах.

Вскоре эту информацию подтвердил и президент Владимир Зеленский. Однако, судя по формулировкам, которые он использовал, серийное производство еще не началось, а лишь планируется. Поэтому, когда эти ракеты начнут поступать в войска в значимом количестве, пока неизвестно.

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