Т-62 используются не только как активные боевые единицы, но и как стационарные огневые точки для укрепления оборонительных позиций, отметили в ГУР.

Из-за масштабных безвозвратных потерь вооружения и военной техники Россия начала массового расконсервировать устаревшие боевые машины, в частности танки типа Т-62. Об этом сообщили в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины.

В ведомстве отметили, что на фоне истощения резервов техники 1970-х годов выпуска командование ВС РФ начало активно возвращать в эксплуатацию еще более древние образцы, а именно танки типа Т-62.

"Восстановление этих машин происходит преимущественно на базе 103-го бронетанкового ремонтного завода, расположенного в пгт Атамановка Забайкальского края. Поставка танков Т-62 в зону боевых действий осуществляется главным образом со складов Восточного военного округа", - рассказали в разведке.

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В ГУР уточнили, что 27 июня 2025 года была зафиксирована переброска 21 единицы танков Т-62 из восточного военного округа в европейскую часть РФ.

"Техническое состояние большинства этих машин - неудовлетворительное: танки десятилетиями хранились под открытым небом, без технического обслуживания. Однако из-за острой нехватки современных основных боевых танков, таких как Т-90М и Т-72Б3М, применение Т-62 рассматривается как временное, но вынужденное решение", - пояснили разведчики.

По их словам, ключевыми факторами, ограничивающими возможности производства современной бронетехники в РФ, остаются нехватка промышленных мощностей и дефицит импортных высокотехнологичных компонентов.

"На практике Т-62 используются не только как активные боевые единицы, но и как стационарные огневые точки для укрепления оборонительных позиций", - добавили в ГУР.

Потери военной техники в России: актуальные новости

Как сообщал ранее УНИАН, в марте OSINT-исследователь Ричард Верекер заявил, что в российской армии, вероятно, заканчиваются танки Т-72, которые до того составляли основу танкового парка ВС РФ. Он обратил внимание, что за последние месяцы потери Т-72 начали стремительно снижаться и к марту упали практически до нуля.

27 июня Украина "разнесла" тактическую авиацию РФ на авиабазе "Мариновка". По предварительной информации, там были поражены четыре самолета Су-34 и техническо-эксплуатационная часть - место, где проходит обслуживание и ремонт различных боевых самолетов.

Президент Украинской авиационной ассоциации пилотов и владельцев самолетов "АОПА Украина" Геннадий Хазан выразил мнение, что потеря этих самолетов является болезненной для российских оккупантов, ведь, по его словам, отремонтировать такие самолеты можно только на заводе. Также он сказал, что с начала полномасштабной войны РФ уже имела потери среди самолетов Су-34, поэтому количество этих истребителей значительно уменьшилось.

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