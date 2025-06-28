AI Glasses стали одним из самых доступных предложений на рынке, причем по функциональности они круче Meta Ray-Ban.

Xiaomi включилась в гонку умных очков с моделью AI Glasses. Устройство со встроенным ИИ, голосовым управлением и камерой Sony по функциональности круче Meta Ray-Ban – по крайней мере, на бумаге, пишет издание Gizmodo.

Очки получили квадратный дизайн оправы и корпус из прозрачного пластика – внешне их не отличить от обычных. Гаджет весит всего 40 грамм и позволяет общаться с ассистентом Xiao AI и распознавать объекты, получая о них ИИ-сводки с помощью камеры на 12 Мп (модуль IMX681), которая также может записывать 2К видео.

Встроенные микрофоны записывают голос пользователя и с помощью speech-to-text передают запрос нейросети. Также через очки можно слушать музыку с помощью встроенных динамиков и отвечать на звонки.

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Время автономной работы составляет 8 часов, что почти вдвое больше, чем у основного конкурента – Meta Ray-Ban. Зарядка осуществляется через порт USB Type-C – без отдельного кейса.

Xiaomi AI Glasses стали одним из самых доступных предложений на рынке – за модель со стандартными линзами просят 1999 юаней, $275 (~11 000 грн). Также есть продвинутые версии, где можно менять цвета линз – за 2699 и 2999 юаней (~15 000 и 17 000 грн).

Первые "умные" очки Samsung тоже практически готовы. Их выпустят ближе к концу 2025 года, а презентация ожидается в начале июле вместе с новыми раскладушками и часами.

Apple, как обычно, не спешит включаться в гонку. По слухам, конкуренты Ray-Ban Meta с поддержкой Apple Intelligence выйдут не раньше 2027 года.

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