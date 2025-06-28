Хассан Мохаммед Хамуди был командиром противотанкового ракетного подразделения "Хезболлы".

В Армии обороны Израиля заявили о ликвидации командира противотанкового ракетного подразделения "Хезболлы" Хассана Мохаммеда Хамуди.

Как сообщает Times of Israel, командир подразделения погиб в субботу, 28 июня, в результате удара израильского беспилотника в Кунине на юге Ливана.

По данным Армии обороны Израиля, Хассан Мохаммед Хамуди был командиром противотанкового ракетного подразделения "Хезболлы" в районе Бинт-Джебейль.

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Отмечается, что, по словам военных, во время войны Хамуди "руководил многочисленными противотанковыми ракетными атаками на Израиль".

Кого еще ликвидировала армия Израиля в последнее время

Как сообщал ранее УНИАН, 20 июня Израиль ликвидировал командира Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Аминпура Джудаки. Отмечалось, что в рамках своих полномочий Джудаки организовал сотни атак беспилотников на территорию Израиля из района Ахваз на юго-западе Ирана. После ликвидации Тахера Фура, командира штаба беспилотных летательных аппаратов ВВС КСИР 13 июня 2025 года, Джудаки взял на себя ключевую роль в операциях.

Кроме того, в конце мая в Израиле подтвердили ликвидацию руководителя военного крыла группировки ХАМАС Мохаммеда Синвара. В ЦАХАЛ уточнили, что Синвара ликвидировали 13 мая в ходе совместной операции Армии обороны Израиля и службы безопасности страны. ВВС нанесли удар в городе Хан-Юнис в секторе Газа. Кроме Синвара, были также ликвидированы командир бригады "Рафах" Мохаммад Сабанех и руководитель батальона "Хан-Юнис" Махди Куар. В Армии обороны Израиля поделились, что удар был нанесен в то время, когда члены группировки ХАМАС работали в подземном командном центре под Европейской больницей в Хан-Юнисе.

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