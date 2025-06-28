Продолжаются бои на новом направлении - Добропольском, отметил главком.

Силы обороны Украины ежедневно отражают безумные атаки российских оккупационных войск на Новопавловском, Покровском, Краматорском и Торецком направлениях. Об этом сообщает главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский, который совершил рабочую поездку в подразделения, держащие оборону в Донецкой области.

"Продолжаются бои на новом направлении – Добропольском. Противник рвется к Константиновке, но, кроме многочисленных потерь, ничего не добился. Силами своих частей 68-го армейского корпуса, 20-й и 150-й мотострелковых дивизий, агрессор пытается прорвать нашу оборону и продвигаться в трех оперативных направлениях", – рассказал он на своей странице в Facebook.

По словам главнокомандующего, на прошлой неделе враг совершил мощную атаку вблизи Яблоновки. Оккупанты задействовали 24 единицы бронетехники. Сырский отметил, что украинские защитники остановили врага, уничтожив 20 бронемашин и большое количество личного состава противника.

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Главком также добавил, что нужно "усиление наших войск подготовленным личным составом и своевременные, правильные управленческие решения".

Война в Украине: вы могли это пропустить

Одно из немецких СМИ сообщает, что из-за изменений в тактике ударов РФ по Украине в ближайшие месяцы Киев может быть наиболее опасным городом в стране. Отмечалось, что по данным местных властей, в июне Россия выпустила по Киеву 285 БПЛА и 65 ракет, тогда как в январе речь шла о 35 БПЛА и 1 ракете.

Тем временем Служба безопасности Украины осуществила атаку на временно оккупированный Крым и нанесла врагу немалые потери. Под атакой был аэродром "Кировское". Есть данные об уничтожении вражеских вертолетов Ми-8, Ми-26 и Ми-28 и комплекса "Панцирь-С1"

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